Debieron exhumar el cuerpo de un hombre para un ADN: una relación secreta de 20 años y un hijo no reconocido

La historia, que tramitó en los tribunales civiles de Cipolletti, revela una trama de casi dos décadas de secreto. Según relató la madre del menor, ella y el hombre mantuvieron una relación de pareja estable desde antes de 2008, pero el vínculo se manejaba bajo reserva porque él estaba casado. Aunque el hombre participaba de la vida cotidiana del hijo y actuaba como padre en los hechos, falleció en diciembre de 2020 sin haber firmado el reconocimiento formal.

Tras la muerte del hombre, la madre inició acciones legales contra las hijas del fallecido para que su hijo recuperara su derecho a la identidad. Las herederas negaron inicialmente la relación de su padre con la mujer y rechazaron que existiera un vínculo afectivo con el adolescente. Sin embargo, aceptaron realizar una prueba genética para terminar con la duda.

El juzgado ordenó la exhumación del cuerpo para obtener muestras biológicas que fueron analizadas por el Laboratorio de Genética Forense de Bariloche. El resultado fue contundente: la probabilidad de paternidad es del 99,9%. Ante la certeza científica, ninguna de las partes pudo cuestionar el lazo de sangre.

En una audiencia de "escucha", el propio adolescente le manifestó al juez su firme deseo de llevar el apellido paterno. El magistrado, al dictar sentencia, recordó que el derecho a la identidad y a la verdad biológica son derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional. Finalmente, la Justicia declaró al adolescente como hijo extramatrimonial y ordenó al Registro Civil modificar de forma inmediata la partida de nacimiento.

Fuente: Cipo 360