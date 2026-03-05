Por el paro de la AFA no habrá futbol local

El Consejo Federal del Fútbol Argentino, compuesto por 19 federaciones y 234 ligas a lo largo y ancho de todo el país, expresó su apoyo a las medidas adoptadas por la Asociación de Fútbol Argentino en relación al paro de actividades para este fin de semana.

Por ende, la tercera fecha del fútbol cordillerano, tanto en divisiones inferiores como en la primera división masculina, han sido suspendidas.

Recordemos que en la zona Comarca, de la primera división masculina, el líder es Defensores de Lago Puelo, en tanto en la zona Centro Sur hay cuatro punteros: Belgrano, San Martin, Independiente y Fontana de Trevelin.

YA ESTÁ EL FIXTURE

La Federación Patagónica dio a conocer el fixture del Torneo Provincial Clasificatorio donde estarán participando los equipos locales de Belgrano de Cholila e Independiente Deportivo de Esquel. Recordemos que Fontana de Trevelin ya consiguió la clasificación de manera directa al Torneo Regional Federal.

Las dos zonas están formadas de la siguiente manera:

Zona 1: Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, Gaiman FC e Independiente de Esquel.

Zona 2: Rada Tilly, Deportivo Roca (Rawson) y Belgrano de Cholila

La modalidad de este campeonato será un triangular a dos rondas, clasificando el primero de cada grupo para luego jugar la final, partido y revancha. El ganador de esta final será el otro representante de la provincia en el Torneo Regional Federal.

Los ganadores de cada grupo jugarán la Final Provincial:

Partido de ida: 17 de mayo, partido de vuelta: 24 de mayo.

ZONA 1

Fecha 1 – 22 de marzo (revancha 26 de abril)

Jorge Newbery vs. Gaiman FC

Libre: Independiente de Esquel

Fecha 2 – 11 de abril (revancha 3 de mayo)

Gaiman FC vs. Independiente de Esquel

Libre: Jorge Newbery

Fecha 3 – 19 de abril (revancha 10 de mayo)

Independiente de Esquel vs Jorge Newbery

Libre: Gaiman FC

ZONA 2

Fecha 1 – 22 de marzo (revancha 26 de abril)

Rada Tilly vs Deportivo Roca

Libre: Belgrano de Cholila

Fecha 2 – 11 de abril (revancha 3 de mayo)

Deportivo Roca vs Belgrano Cholila

Libre: Rada Tilly

Fecha 3 – 19 de abril (revancha 10 de mayo)

Belgrano de Cholila vs Rada Tilly

Libre: Deportivo Roca