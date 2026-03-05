Gracias por hacernos ilusionar

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). – Lo que pasa es que venimos manija por el Torneo Chubut Turístico. Todavía no pude bajar la efervescencia de lo que fueron las partidas de Ilan Schnaider con el uruguayo Rodríguez Vila primero y con el salteño Pablo Acosta, después.

También vengo manija con la partida final de Teo Cicciari con Cesar Ariel Gérez, donde todos mirábamos el reloj porque se jugaba al límite de los segundos.

Gérez tuvo todo para ganar y se enredó. Dejó pasar el tiempo y ambos con Teo protagonizaron una partida Blitz memorable, con la ventaja que, por cada movida, había un incremento de 30 segundos.

Y encima, tras cartón, se jugaba en Moscú el torneo Aeroflot Open con la participación del pequeño genio Faustino Oro, de tan solo 12 años de edad.

el ajedrecista argentino de apenas 12 años de edad, perdió mañana por la mañana su partida decisiva en el Aeroflot Open de Moscú y no pudo alcanzar el récord histórico de convertirse en el Gran Maestro (GM) más joven de todos los tiempos.

El “Messi del ajedrez” (como lo he leído en algunas notas) necesitaba una victoria con piezas negras para sellar su tercera norma, pero se topó con la solidez del ruso Aleksey Grebnev.

La partida final fue una verdadera batalla de estrategias en el Hotel Carlton de la capital rusa. Grebnev, un GM consolidado con un Elo superior a los 2600 puntos, aprovechó la ventaja de salir con blancas y planteó un juego sumamente riguroso que fue asfixiando las opciones de contraataque del porteño.

Tras varias horas de lucha, el cansancio y la presión de jugar por la gloria absoluta pesaron en el tramo final.

Faustino arriesgó para forzar el resultado que necesitaba (la tabla no le servía para la norma), pero el ruso no perdonó los pequeños resquicios y terminó quedándose con el punto.

Pese a la derrota, el desempeño de Faustino en Rusia fue por demás increíble: finalizó con 5 ½ puntos sobre 9 posibles, enfrentando a una elite de jugadores que lo doblaron en edad y experiencia. El pibe de San Cristóbal ya cuenta con dos normas de GM (logradas en Madrid y Buenos Aires) y es solo cuestión de tiempo para que consiga la tercera.