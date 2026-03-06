En parte de su discurso de apertura de sesiones, el intendente Matías Taccetta focalizó su exposición en el desarrollo deportivo y la infraestructura de la ciudad. El mandatario destacó el estado actual de las instalaciones municipales y el impacto que estas tienen no solo en la recreación de los vecinos, sino también en el posicionamiento de la localidad a nivel provincial.

Al referirse específicamente a las instalaciones de agua, el jefe comunal manifestó con orgullo que "tenemos el mejor natatorio de Chubut", resaltando el mantenimiento y la operatividad de dicho espacio. Según explicó, la intención de su gestión es continuar con esta línea de trabajo, asegurando que el deporte sea un pilar fundamental de la contención social y el crecimiento saludable de la comunidad esquelense.

Taccetta también hizo hincapié en que la inversión en deporte es una prioridad que se mantiene firme dentro del Plan Estratégico de Gestión. En este sentido, señaló que el objetivo es seguir dotando a los clubes y centros deportivos de las herramientas necesarias para su funcionamiento. "El deporte es una inversión a futuro, y por eso hemos decidido fortalecer cada espacio donde nuestros jóvenes se forman", sostuvo el mandatario ante el cuerpo legislativo.

Finalmente, el intendente remarcó que contar con instalaciones de primer nivel permite que Esquel sea sede de eventos deportivos de relevancia, lo que a su vez dinamiza la economía local a través del turismo deportivo. Aseguró que durante el año se continuará con el programa de mejoras en los distintos playones y gimnasios de los barrios, buscando que la excelencia en infraestructura llegue a todos los sectores de la ciudad.

