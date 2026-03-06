Esquel: el Regimiento de Caballería de Exploración 3 celebró su bicentenario

El Regimiento de Caballería de Exploración 3 celebró su bicentenario con un acto realizado ayer en Esquel, que contó con la participación de autoridades locales, personal militar, veteranos de la Guerra de Malvinas y vecinos.

De la ceremonia participaron los intendentes de Esquel y Trevelin, junto a representantes del Parque Nacional Los Alerces, además de autoridades municipales y soldados de distintas promociones de la unidad.

También estuvieron presentes veteranos de Malvinas pertenecientes al regimiento, integrantes de las secciones Cobra y Águila, y excombatientes de Esquel y de otras localidades de la región. A ellos se sumaron ex jefes del regimiento y antiguos encargados de la unidad que estuvieron al frente de la institución en distintos períodos.

Las palabras alusivas estuvieron a cargo del teniente coronel Marcelo Lagraña. En el marco del aniversario se descubrió una placa conmemorativa por los 200 años y se inauguró un espacio destinado a recibir a los veteranos de guerra que visiten el regimiento, donde se instaló una campana que anunciará simbólicamente su llegada.

El acto contó con una amplia presencia de público, entre familiares del personal en actividad y vecinos de la ciudad. La jornada, marcada por la emoción, concluyó con un desfile cívico-militar.

R.G.