Récord en Comodoro: pagan 32,5 millones de pesos por un carnero

El sector rural de la Patagonia vivió un momento histórico durante el remate central de la 88ª Exposición de Ganadería y Afines de Comodoro Rivadavia. En una jornada marcada por el fuerte interés en la mejora genética, un carnero alcanzó la impactante cifra de 32.500.000 pesos, marcando un récord para el evento.

La estrella del remate

El ejemplar que acaparó todas las miradas fue el Brete 50 – Floradora X859, perteneciente a la reconocida Cabaña Floradora. La transacción se concretó este domingo bajo el martillo de la Sociedad Rural local.

Lo notable de la operación fue la modalidad de compra: se realizó de manera conjunta entre las cabañas La Mirta, La Angelita y Don Ernesto, quienes apostaron a la excelencia del reproductor para fortalecer sus propios planteles. Esta cifra récord refleja la vigencia y el valor que los productores le otorgan a la genética ovina en la región.

El Gran Campeón Supremo

Más allá del récord económico, la jura central también coronó a la máxima excelencia morfológica y de lana. El título de Gran Campeón Supremo fue para un ejemplar Merino Australiano astado de lana entera, identificado como Brete 18, de la Cabaña Bahía Victoria.

El jurado resaltó las cualidades productivas y la calidad de la fibra de este animal, posicionándolo como el mejor reproductor de esta edición, un reconocimiento que es considerado el más prestigioso de la competencia ganadera patagónica.

Cuatro días de campo y tradición

La exposición no fue solo un centro de negocios, sino un punto de encuentro comunitario que se extendió por cuatro jornadas. Productores y criadores de toda la Patagonia participaron de una agenda que incluyó:

Revisión de reproductores y acto inaugural.

La tradicional misa de campo.

Patio gastronómico con asado criollo y festival folclórico.

Desde la organización señalaron que el éxito del remate confirma el nivel de los reproductores presentados y el compromiso de los cabañeros por mantener a Chubut en la vanguardia de la producción ovina nacional.











