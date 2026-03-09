18°
Justicia penal archiva causa por incapacidad mental y ordena medidas de seguridad

El juez dictó la incapacidad irreversible de un denunciado tras peritajes forenses. Aunque la causa penal se archivó, la Fiscalía logró que se mantengan las medidas de protección y la intervención del Ministerio de Salud y Seguridad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tras una exhaustiva investigación del equipo de género de la Fiscalía, la Justicia resolvió declarar la incapacidad del imputado en una causa penal, lo que derivó en el archivo de las actuaciones en el fuero criminal. La decisión se fundamentó en peritajes médicos que confirmaron que el denunciado no posee las facultades mentales necesarias para comprender el proceso en su contra ni la criminalidad de sus actos.

 

El origen del conflicto

 

El denunciado reside en la ciudad de Trelew, donde realiza un tratamiento ambulatorio, pero visita regularmente a su familia en Esquel. Es durante estas visitas donde se produjeron los hechos de violencia que motivaron las denuncias y la posterior intervención judicial.

 

El dictamen médico: una condición irreversible

 

Para determinar el estado de salud del hombre, intervino el Cuerpo Interdisciplinario Forense. Los peritos concluyeron que el sujeto padece una patología mental progresiva e irreversible que conlleva la pérdida de la capacidad cognitiva.

 

Al tratarse de una condición sin cura, los expertos explicaron en audiencia que el denunciado se encuentra en un estado de inimputabilidad, lo que impide legalmente que pueda enfrentar un juicio tradicional. Ante este escenario, el Código Procesal establece la clausura del camino penal.

 

Protección y traspaso al fuero Civil

 

Pese al cierre de la causa penal, la Fiscalía enfatizó que el Estado debe garantizar la seguridad de los afectados. Por ello, el juez ordenó una serie de medidas preventivas:

 

Intervención del Juzgado de Familia: Se trasladaron todas las actuaciones al ámbito civil en Trelew, que será el encargado de evaluar si el paciente requiere una internación involuntaria o ajustes en su tratamiento.

 

Seguridad y Salud: Se notificó al Ministerio de Seguridad y a la Secretaría de Salud de la Provincia para coordinar el monitoreo del tratamiento y la vigilancia en su residencia.

 

Resguardo a las víctimas: Se mantienen vigentes todas las medidas de protección para las personas denunciantes. Además, el juez ordenó que las autoridades de seguridad brinden protección adicional a la víctima principal mientras se define el nuevo marco de cuidado del sujeto.

 

Puntos clave del fallo judicial

 

Archivo de las actuaciones penales por incapacidad irreversible.

 

Mantenimiento de medidas de protección vigentes para las víctimas.

 

Notificación a autoridades provinciales para garantizar que el denunciado permanezca bajo tratamiento.

 

Evaluación de medidas adicionales por parte de la Justicia de Familia.




M.G

 

