Mate Bingo en el Cañadón de Bórquez: vecinos se unen para llevar el gas a sus hogares

El invierno en la cordillera no perdona, y en los sectores más altos de la ciudad, donde las heladas persisten y el sol tarda en llegar, contar con gas natural es mucho más que una comodidad: es una necesidad básica de salud y economía. Con esta premisa, un grupo de vecinos del Sector El Pinar (Cañadón de Bórquez) ha organizado un Gran Mate Bingo con el fin de recaudar fondos para las instalaciones particulares de este servicio vital.





Un sueño que comienza a materializarse

Gracias a las gestiones conjuntas entre el presidente del barrio, Enrique Prafil, y el intendente Matías Tacetta, se ejecutará la red de conexión de gas natural para este sector. Sin embargo, cada familia debe afrontar los costos de la conexión particular, la compra de artefactos y, en muchos casos, la construcción de paredes de material en viviendas que actualmente son de madera.

"El gas cambiará nuestras vidas. Estamos en un sector muy alto donde las heladas y nevadas pegan fuerte", comentaron los vecinos. Ante el elevado costo de la leña, la comunidad decidió trabajar de manera horizontal y comunitaria, sin un único responsable, sino con el aporte de ideas y esfuerzo de todos.

Detalles del Evento

Fecha y Hora: Domingo 15 de marzo a las 15:00 hs.

Lugar: SUM del Cañadón de Bórquez (subiendo por calle Fontana, a mano izquierda en la bifurcación).

Objetivo: Lo recaudado será destinado íntegramente a la conexión de gas de las viviendas del sector.

Servicios: Habrá servicio de Buffet para disfrutar de la tarde.

Premios destacados

Gracias a donaciones de comercios locales, la Municipalidad y los propios vecinos, el bingo contará con atractivos premios:

5ta Ronda: ¡Un Smart TV para ver el Mundial!.

Viajes: Dos pasajes en el histórico tren La Trochita.

Canastas: Artículos de limpieza y alimentos.

Insumos: Bolsas de harina, papas, cebollas y zanahorias.

Otros: Reloj de pared y muchas sorpresas más.

¿Cómo participar?

Los interesados en colaborar y pasar una tarde diferente pueden adquirir sus cartones anticipados llamando al 2945-334281 (Jorge) o comprarlos directamente en la entrada del SUM el día del evento.

La invitación está abierta a toda la comunidad de Esquel: participar no solo es una oportunidad de ganar premios, sino de ayudar a que decenas de familias pasen un invierno más digno y cálido.











M.G