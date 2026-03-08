15°
Esquel, Argentina
Domingo 08 de Marzo de 2026
sociedad
El Vivero Municipal de Esquel abre sus puertas para una jornada de aprendizaje y naturaleza

Participá de una recorrida guiada el próximo 10 de marzo para descubrir la producción botánica local y el trabajo diario que permite fortalecer los espacios verdes y el ambiente en nuestra ciudad.
La Municipalidad de Esquel invita a toda la comunidad a participar de una visita guiada especial en las instalaciones del Vivero Municipal, un espacio clave para el desarrollo ambiental de la región. Durante el encuentro, los asistentes podrán conocer en detalle el proceso de producción y los cuidados específicos que recibe cada especie a lo largo de las distintas estaciones del año. Esta iniciativa busca poner en valor el esfuerzo técnico y humano que se dedica al mantenimiento de la biodiversidad urbana y el embellecimiento de los espacios públicos locales.

 

La recorrida permitirá a los vecinos explorar la variedad de plantas que allí se cultivan y comprender la importancia de este centro como motor de sustentabilidad para la ciudad. La cita está programada para el martes 10 de marzo a las 14 horas en el predio ubicado sobre el kilómetro 4 de la Ruta Nacional 259, justo frente al puesto policial. Se trata de una oportunidad única para aprender sobre botánica en un entorno natural y reconocer la labor que sostiene el patrimonio verde de Esquel, por lo que se espera una amplia convocatoria de familias y aficionados a la naturaleza.

 

 

 

 

 

 

 

 

