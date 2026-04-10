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Por Redacción Red43

Escalona: "No vemos acciones concretas para la promoción de La Hoya"

El concejal manifestó su preocupación por la falta de previsibilidad ante el inicio de la temporada de invierno y adelantó un pedido de informes sobre la ocupación registrada en Semana Santa.
Por Redacción Red43

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El concejal Martín Escalona puso el foco en la incertidumbre que atraviesa el sector turístico local de cara a los meses de invierno. Durante su intervención en el Concejo Deliberante, el referente del Partido Justicialista manifestó que, a pesar de la cercanía de la temporada de nieve, no se percibe un plan estratégico claro para el centro de esquí. "Estamos a tres meses del inicio de la temporada invernal y no vemos acciones concretas para la promoción turística de La Hoya", afirmó el concejal durante la sesión legislativa.

 

En ese sentido, Escalona relacionó esta falta de previsibilidad con los resultados de la reciente actividad de Semana Santa, donde según relevamientos propios con prestadores locales, el movimiento habría sido menor al esperado históricamente en la ciudad. El edil señaló que es necesario evaluar la efectividad de las promociones actuales para mejorar los resultados futuros. "El sector turístico necesita definiciones claras y de largo plazo para funcionar", sostuvo el concejal al detallar la importancia de contar con un plan de difusión sólido.

 

Finalmente, el edil anunció que ingresará pedidos de informe para conocer el porcentaje real de ocupación del último fin de semana largo y el impacto de la promoción denominada 3x2. También solicitó que el Ejecutivo brinde respuestas sobre contrataciones directas vinculadas al área y clarifique el cronograma de actividades para el invierno. "Vamos a solicitar que se conozca el porcentaje de ocupación real y el estado del plan de promoción turística para el cerro", concluyó Escalona al finalizar su exposición.

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

 

 

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