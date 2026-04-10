19°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 10 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad José de San MartínChubutmateEncuentro
10 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

José de San Martín prepara un gran Mate Encuentro

El próximo 22 de abril se llevará adelante una jornada dedicada a las personas mayores en el Salón Comunitario. Habrá diversas actividades recreativas y un concurso especial de tortas fritas. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Ministerio de Desarrollo Humano, en conjunto con el Gobierno del Chubut, convoca a toda la comunidad a participar del Mate Encuentro de Personas Mayores 2026. La cita tendrá lugar en las instalaciones del Salón Comunitario, ubicado sobre la calle Ramón Díaz, en el horario de 15 a 20 horas.

 

Uno de los atractivos principales de la jornada será el concurso de tortas fritas. Para esta competencia, el jurado evaluará tanto la cantidad como la calidad de la elaboración, buscando destacar las mejores producciones de los participantes locales. Además de este certamen, se espera una tarde amena con diversas propuestas pensadas para el disfrute de los adultos mayores de la localidad y zonas aledañas.

 

Desde la organización señalaron que los interesados en formar parte de esta propuesta deben anotarse previamente. Para realizar la inscripción, los vecinos pueden acercarse directamente a la oficina de Acción Social municipal, donde se les brindarán los detalles necesarios para participar de las actividades programadas. Se trata de una invitación abierta para compartir un espacio de integración y recreación.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Del canal de YouTube al local propio: Gustavo Ámbar inauguró RincoNerd Store
2
 Detuvieron en la Terminal de Esquel a un hombre que era buscado por la Justicia
3
 Alto Río Senguer: un docente admitió cuatro casos de abuso y será inhabilitado de por vida
4
 Ruta 40: Secuestran una carabina automática durante un control preventivo
5
 Investigan presuntas estafas en la compra de vehículos
1
 José de San Martín prepara un gran Mate Encuentro
2
 Caso Ana Calfín: la Fiscalía ratificó la condena a perpetua y descartó que fuera un accidente
3
 Esquel fue sede de un masivo encuentro provincial de equipos de salud
4
 Educación y tecnología: Chubut impulsa la robótica y la inteligencia artificial en las escuelas
5
 Estafas con vehículos: 90 días de prisión para una pareja
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -