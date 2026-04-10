José de San Martín prepara un gran Mate Encuentro

El Ministerio de Desarrollo Humano, en conjunto con el Gobierno del Chubut, convoca a toda la comunidad a participar del Mate Encuentro de Personas Mayores 2026. La cita tendrá lugar en las instalaciones del Salón Comunitario, ubicado sobre la calle Ramón Díaz, en el horario de 15 a 20 horas.

Uno de los atractivos principales de la jornada será el concurso de tortas fritas. Para esta competencia, el jurado evaluará tanto la cantidad como la calidad de la elaboración, buscando destacar las mejores producciones de los participantes locales. Además de este certamen, se espera una tarde amena con diversas propuestas pensadas para el disfrute de los adultos mayores de la localidad y zonas aledañas.

Desde la organización señalaron que los interesados en formar parte de esta propuesta deben anotarse previamente. Para realizar la inscripción, los vecinos pueden acercarse directamente a la oficina de Acción Social municipal, donde se les brindarán los detalles necesarios para participar de las actividades programadas. Se trata de una invitación abierta para compartir un espacio de integración y recreación.