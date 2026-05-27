La Orquesta Sinfónica de la UNPSJB convoca a audiciones para nuevos músicos

La Comisión Directiva de la Orquesta Sinfónica de la UNPSJB dio inicio a la convocatoria para audiciones, destinada a incorporar nuevos talentos a su prestigiosa formación. Esta oportunidad está dirigida a personas mayores de 18 años, con especial énfasis en residentes de Esquel y zonas aledañas, aunque la invitación también es extensiva a quienes integran las demás sedes de la universidad.

Detalles de la convocatoria

El proceso de selección estará abierto hasta el próximo 5 de junio de 2026. Los interesados podrán obtener más información o realizar consultas específicas enviando un correo electrónico a comisionorquestaunpsjb@gmail.com.

La orquesta busca cubrir vacantes en las siguientes secciones:

Cuerdas: Violín, Viola, Violoncello y Contrabajo.

Vientos: Clarinete, Oboe, Fagot, Trombón, Corno francés, Trompeta, Flauta traversa, Saxo alto y Saxo tenor.

Percusión y Teclados: Percusión y Piano.

Esta iniciativa representa una excelente oportunidad para músicos de la región de formar parte de un proyecto académico-artístico de relevancia, fomentando el desarrollo de la música sinfónica y el intercambio cultural entre los estudiantes y la comunidad.





M.G

