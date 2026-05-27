El atleta Luis Cayulef busca apoyo para representar a Esquel en La Falda

El próximo 28 de junio, el atleta Luis Cayulef tiene programada una importante competencia en La Falda, Córdoba.

El deportista llega a este compromiso tras un excelente desempeño en la escena local, donde se alzó con el primer puesto en los 17 kilómetros del "Desafío Capri", una de las carreras más emblemáticas de Esquel.

Si bien el deportista cuenta con el respaldo de la organización del evento en cuanto al alojamiento y la alimentación, debe afrontar de manera particular los costos de traslado, un desafío económico que busca sortear con la ayuda de los vecinos.



"Hoy fui a presentar una nota en el área de Deportes para ver si pueden ayudarme con los pasajes", comentó Cayulef, quien se encuentra a la espera de una respuesta oficial. Mientras tanto, y para asegurar su participación, ha puesto en marcha una rifa para solventar sus gastos personales.

El atleta reconoció la difícil situación económica actual, pero mantiene el optimismo sobre la respuesta de la comunidad: "Sé que estamos a fin de mes y que está complicado para todos, pero si logro vender todos los números sería un golazo para poder viajar".





Actualmente, el deportista se encuentra en plena etapa de organización y también busca sumar premios para su sorteo. "Cualquier persona que se quiera sumar con algún premio me va a servir muchísimo", expresó.

Para quienes deseen colaborar con Luis Cayulef, ya sea mediante la compra de un número para el sorteo o aportando algún obsequio o voucher, el atleta ha facilitado sus vías de comunicación. Los interesados pueden ponerse en contacto directamente a través del número de teléfono que figura en su flyer de difusión. Asimismo, se encuentra disponible su alias bancario para recibir aportes económicos, información que también puede ser solicitada directamente a través de su contacto telefónico.





Teléfono 2945-597527

Alias: LUIS.CHIME24

La comunidad de Esquel, siempre cercana al deporte, tiene así una nueva oportunidad para apoyar a uno de sus atletas y permitir que pueda representar a la ciudad en este nuevo compromiso deportivo en suelo cordobés.







M.G

