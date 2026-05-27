“Las Marías”: decoración, diseño y un sueño cumplido en Esquel

Ubicado en San Martín 641 de Esquel, el local “Las Marías” nació como un sueño personal de Bibiana Chamorro, quien decidió apostar por un emprendimiento propio enfocado en la decoración y los detalles para el hogar.

“Este local se llama Las Marías, un sueño hecho realidad y le puse Las Marías en honor a mis hijas porque las cuatro son Marías y yo también soy María”, contó entre risas.

Chamorro recordó que siempre tuvo la idea en mente y que finalmente se animó a concretarla. “Fue un sueño que tenía y tuve la oportunidad de hacerlo realidad. Me animé y acá estoy, feliz de la vida”, expresó.

El emprendimiento ya lleva casi tres años funcionando y, según comentó, le dio grandes satisfacciones. “Ya va a ser tres años que estoy acá y me ha traído muchas satisfacciones. Vamos por más”, afirmó.

La propuesta del local apunta a los pequeños detalles que transforman los espacios del hogar. “A mí me gustan los detalles. Una mesa puede tener buenas copas, servilletas, platos de sitio; en un sillón una buena manta, almohadones. Este local está enfocado en eso, en los detalles”, explicó.

Además de los productos de decoración, Bibiana también realiza trabajos personalizados y a medida. “Si me piden por ahí algo específico, sí, lo hago. Por ejemplo cortinas a medida, manteles o sets para bebé porque me encanta hacer cositas de ropita de bebé”, señaló.

La emprendedora reconoció que el contexto económico genera incertidumbre, aunque sostuvo que el desafío valió la pena. “Si ves la economía del país capaz no te animás, pero yo dije: me tiro a la pileta y ya está”, comentó.

Chamorro también contó que el lugar donde hoy funciona el local estaba en malas condiciones, aunque desde el primer momento vio su potencial. “Este lugar estaba muy detonado, pero cuando lo vi le encontré todo su potencial y dije: acá tengo que estar”, recordó.

Finalmente, dejó un mensaje dirigido especialmente a otras mujeres emprendedoras. “Yo animo a las mujeres a que sí se puede, que sí podemos. Lo logré esto con mi trabajo. Hay que tener fe, visualizar los sueños y ser constantes”, expresó.

“Las Marías” atiende de lunes a sábado de 9 a 12:30 y de 16 a 19:30. Además, cuenta con redes sociales bajo el usuario @lasmarias.esquel, donde exhiben los productos y trabajos realizados.

R.G