Confirmaron que los restos hallados en Bariloche son de Ana Lía Corte

El peor desenlace se confirmó durante la madrugada de este miércoles en Bariloche. Familiares de Ana Lía Corte reconocieron los restos encontrados este martes en un descampado del barrio Arrayanes y confirmaron que corresponden a la mujer de 54 años que estaba desaparecida desde el pasado 8 de mayo.

Aunque aún faltan estudios forenses para la identificación oficial por parte del Ministerio Público Fiscal de Río Negro, allegados a la víctima asistieron a la morgue judicial del hospital zonal y lograron reconocer el cuerpo. La noticia provocó profundo dolor entre familiares y personas cercanas que participaron de la búsqueda durante más de dos semanas.

Una de las primeras confirmaciones públicas llegó a través de redes sociales. Cecilia, prima de Ana Lía Corte, publicó un mensaje de despedida junto a una fotografía familiar. “Volá alto prima, donde estés ya no hay padecimientos”, escribió.

Dónde encontraron los restos de Ana Lía Corte

Los restos fueron hallados en un barranco ubicado en el barrio Arrayanes, cerca de la intersección de las calles Arrayanes, Onelli y La Barda. La zona permanecía cercada durante la noche mientras continuaban las tareas judiciales y periciales.

La investigación está a cargo de la fiscal jefa Betiana Cendón y de la fiscal Sofía Ocampo. Entre las medidas pendientes se encuentra una pericia papiloscópica para obtener huellas dactilares que permitan avanzar con la identificación formal.

Además, se realizará la autopsia correspondiente para determinar la causa de muerte y establecer si existen signos de intervención de terceros.

La búsqueda de Ana Lía Corte

Ana Lía Corte había salido de su vivienda el 8 de mayo y su familia realizó la denuncia ese mismo día. Según la investigación, una cámara de seguridad de un colectivo de la línea 51 la registró a las 11:18 mientras viajaba hacia el centro de Bariloche.

Las fiscales lograron reconstruir parte de su recorrido y determinaron que descendió en la última parada, cerca de los galpones de la empresa Tres de Mayo. Al momento de salir de su casa llevaba una mochila, una campera y medicación, pero no tenía teléfono celular ni documentación.

Durante los días posteriores se desplegaron rastrillajes y revisiones de cámaras de seguridad. Gabriel Bondel, amigo de la familia, cuestionó la demora en algunas medidas de búsqueda y sostuvo que las primeras horas fueron determinantes.

También trascendió que Ana Lía Corte atravesaba un tratamiento psiquiátrico vinculado a cuadros de depresión e insomnio. Según allegados, en conversaciones previas había manifestado deseos de alejarse y permanecer sola. En 2021 ya había protagonizado un episodio similar, aunque en aquella oportunidad regresó poco tiempo después.

El dolor de la familia

Milton Marques, esposo de Ana Lía Corte y ciudadano brasileño, participó de los rastrillajes desde el inicio de la desaparición. Con el correr de los días decidió enfocarse en acompañar al hijo de ambos, de 12 años.

En una carta pública difundida durante la búsqueda, expresó el difícil momento que atravesaba la familia y el impacto emocional de convivir con una situación de este tipo.

La investigación continuará en las próximas horas con los resultados de las pericias forenses que permitan esclarecer qué ocurrió con Ana Lía Corte.

O.P.