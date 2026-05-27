¡Se viene el Duatlón La Zeta! Todo lo que tenés que saber para participar

Organizado por la Agrupación Ciclismo Noroeste Andino del Chubut (ACNA), y con el respaldo del Municipio de Esquel y Chubut Deportes, el evento promete ser uno de los puntos altos del calendario deportivo local. La competencia está diseñada para combinar la resistencia del trote con la potencia del ciclismo, bajo el lema: “Corré. Pedaleá. Superate”.

El desafío: distancias y recorrido

El circuito tendrá su epicentro en la zona de la Glorieta de la Laguna La Zeta. La competencia contará con un formato de tres etapas:

Trote inicial: 3,2 kilómetros.

Ciclismo: 22 kilómetros aproximadamente.

Trote final: 3,2 kilómetros.

La largada oficial está programada para las 11:00 horas.

Categorías e inscripciones

La organización ha dispuesto diversas categorías para asegurar la participación de todos los niveles:

Individual: Damas y Caballeros (divididos por edades cada 10 años).

Duplas: Categorías Damas, Caballeros y Mixtos.

Para quienes deseen asegurar su lugar, los valores de inscripción son de 25.000 pesos para la modalidad individual y 40.000 pesos para las duplas.

Los interesados pueden formalizar su inscripción a través de los siguientes contactos:

Leda: 2945 593990

Estela: 2945 547572

Pago: Alias duatlonacna.mp

Entre senderos y vistas panorámicas, la competencia propone una experiencia única donde el esfuerzo físico se encuentra con la belleza natural de nuestra Laguna, convirtiendo a la jornada en un verdadero desafío de superación personal.





M.G



