Pago de salarios estatales en Chubut y Río Negro: Cuándo cobran en junio

Los gobiernos de Chubut y Río Negro dieron a conocer el cronograma de pagos correspondiente a los haberes de mayo para trabajadores estatales, jubilados y pensionados.

En ambos casos, las fechas fueron confirmadas oficialmente durante este miércoles y alcanzan a miles de empleados públicos de distintas áreas provinciales.

Cuándo cobran los estatales de Chubut

Desde el Gobierno del Chubut informaron que los haberes se depositarán durante los primeros días hábiles de junio.

El cronograma establece que el lunes 1 de junio cobrarán jubilados y pensionados provinciales, mientras que el martes 2 de junio se realizará el depósito para agentes activos de la administración pública.

Según indicaron oficialmente, los salarios estarán disponibles al día siguiente del depósito a través de la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut.

La medida alcanza a trabajadores de distintos organismos y dependencias provinciales, en el marco del esquema habitual de pagos dispuesto por el Ejecutivo chubutense.

Río Negro pagará salarios en una sola jornada

Por su parte, el Gobierno de Río Negro confirmó que el pago de haberes se realizará el martes 2 de junio para la totalidad de la administración pública provincial.

Ese día cobrarán trabajadores de Salud con guardias y horas extras, Policía de Río Negro, Servicio Penitenciario Provincial, docentes, porteros, personal comprendido en la Ley 1844, Vialidad Rionegrina, pensiones de Bomberos Voluntarios y también integrantes de los poderes Legislativo y Judicial junto a organismos de control.

De acuerdo con la información difundida por Provincia, el pago se realizará en una única jornada para todos los sectores alcanzados por el cronograma salarial.

O.P.