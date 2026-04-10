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Por Redacción Red43

El hombre que se quitó la ropa en plena calle y posó desnudo en la puerta de una escuela

La situación generó tanto sorpresa como indignación. Debió intervenir la policía que lo llevó a la seccional y lo obligó a vestirse. 
Por Redacción Red43

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Una situación generó sorpresa y preocupación este jueves en la ciudad de Neuquén, cuando un hombre se quitó la ropa y comenzó a caminar totalmente desnudo por la calle Santa Fe, frente a la EPET 14.

 

El episodio ocurrió ante la mirada de transeúntes y de integrantes de la comunidad educativa, que no salían de su asombro por lo que estaba ocurriendo en plena vía pública.

 

Según se informó, el sujeto fue finalmente demorado por la Policía y trasladado a la comisaría, donde debió volver a vestirse.
El hecho causó desconcierto entre quienes se encontraban en la zona, por tratarse de un sector muy transitado y ubicado frente a un establecimiento educativo.#

 

 

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