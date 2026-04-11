Sábado con ráfagas intensas en Esquel: el viento alcanzará los 78 km/h

El pronóstico del tiempo para este sábado 11 de abril indica una jornada típicamente patagónica en la ciudad y alrededores. Según los datos brindados por el Servicio Meteorológico, el clima estará marcado por un cielo que irá de algo nublado durante la madrugada a completamente cubierto hacia la tarde y noche, con una temperatura máxima que se ubicará en los 16°C.

Sin embargo, el dato central de la jornada será la intensidad del viento. Si bien la mañana comenzará con brisas leves de entre 13 y 22 km/h, la situación cambiará drásticamente después del mediodía. Para la tarde, se esperan vientos constantes del sector Noroeste de hasta 59 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 78 km/h, lo que amerita precaución para quienes decidan realizar actividades al aire libre o circular por ruta.

En cuanto a las precipitaciones, las probabilidades se mantienen muy bajas, con apenas un margen del 10% durante la tarde y noche, por lo que no se esperan lluvias significativas. Para el cierre del día, la temperatura volverá a descender hasta los 8°C, con vientos que rotarán hacia el sector Oeste, manteniendo ráfagas de hasta 59 km/h.

Desde las áreas de seguridad se recomienda asegurar elementos que puedan ser volados por el viento y extremar los cuidados en zonas boscosas o de senderos ante la posible caída de ramas debido a las fuertes ráfagas previstas.







