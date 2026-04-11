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Por Redacción Red43

Sábado con ráfagas intensas en Esquel: el viento alcanzará los 78 km/h

Según el pronóstico, la temperatura máxima llegará a los 16°C por la tarde, pero las condiciones climáticas estarán marcadas por fuertes vientos provenientes del sector Noroeste.
Por Redacción Red43

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El pronóstico del tiempo para este sábado 11 de abril indica una jornada típicamente patagónica en la ciudad y alrededores. Según los datos brindados por el Servicio Meteorológico, el clima estará marcado por un cielo que irá de algo nublado durante la madrugada a completamente cubierto hacia la tarde y noche, con una temperatura máxima que se ubicará en los 16°C.

 

Sin embargo, el dato central de la jornada será la intensidad del viento. Si bien la mañana comenzará con brisas leves de entre 13 y 22 km/h, la situación cambiará drásticamente después del mediodía. Para la tarde, se esperan vientos constantes del sector Noroeste de hasta 59 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 78 km/h, lo que amerita precaución para quienes decidan realizar actividades al aire libre o circular por ruta.

 

En cuanto a las precipitaciones, las probabilidades se mantienen muy bajas, con apenas un margen del 10% durante la tarde y noche, por lo que no se esperan lluvias significativas. Para el cierre del día, la temperatura volverá a descender hasta los 8°C, con vientos que rotarán hacia el sector Oeste, manteniendo ráfagas de hasta 59 km/h.

 

Desde las áreas de seguridad se recomienda asegurar elementos que puedan ser volados por el viento y extremar los cuidados en zonas boscosas o de senderos ante la posible caída de ramas debido a las fuertes ráfagas previstas.



 

 

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