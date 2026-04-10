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10 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Investigan presuntas estafas en la compra de vehículos

La Fiscalía de Esquel identificó un modus operandi basado en engaños reiterados donde los damnificados entregaban sus rodados sin recibir el pago, perdiendo luego todo contacto con los compradores. 
Por Redacción Red43

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La Agencia de Investigaciones Complejas comenzó a recibir una serie de denuncias que, si bien en un primer momento parecían simples incumplimientos de contrato, terminaron revelando una maniobra delictiva coordinada. El procurador de fiscalía, Ismael Cerda, llevó adelante las diligencias para esclarecer estos hechos que presentaban características idénticas: los vehículos eran adquiridos mediante la entrega de documentos de pago y el formulario 08 firmado, pero luego los valores resultaban incobrables y los deudores desaparecían sin dejar rastro.

 

 

 

A través de las pesquisas, Cerda logró establecer la identidad de los presuntos autores y determinó que se trata de personas nómades, sin un domicilio fijo, que se desplazan permanentemente entre distintas ciudades y provincias para dedicarse a la compra y venta de automotores. "Son ciudadanos que no tienen arraigo y circulan constantemente de una jurisdicción a otra evadiendo los compromisos y la responsabilidad sobre sus actos", señaló el funcionario judicial al fundamentar la necesidad de las detenciones ante el magistrado interviniente.

 

 

 

Los sospechosos fueron localizados en la localidad de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz. Ante la falta de arraigo y el riesgo de que continuaran evadiendo el proceso, la Justicia solicitó su inmediata captura para asegurar que comparezcan en la audiencia de formalización de la investigación y se les exija fijar un domicilio legal.

 

Durante la jornada del jueves, efectivos de la División de Investigaciones y Narcocriminalidad de Puerto Deseado concretaron la identificación y detención de los dos imputados, un hombre y una mujer. Ambos ciudadanos están siendo trasladados hacia la ciudad de Esquel, donde permanecerán bajo custodia a la espera de la audiencia judicial correspondiente para determinar su situación procesal.

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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