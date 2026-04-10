20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 11 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 espectaculos Red43Esquelcultura
10 de Abril de 2026
espectaculos |
Por Redacción Red43

"Criatura": el drama existencial de Delirio Escénico llega al Melipal

Con la dirección de Lucas Barbagallo, la obra explora los límites de la libertad y la creación. Se presentará este domingo a las 21 horas con cupos limitados.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La cartelera cultural de la ciudad suma una propuesta de alto impacto para este fin de semana. El grupo Delirio Escénico presentará la obra “Criatura”, una pieza escrita originalmente por Eugenio Griffero y adaptada en esta ocasión por Julieta Caravaggio y Lucas Barbagallo. La función tendrá lugar este domingo 12 de abril a las 21:00 horas en las instalaciones del Centro Cultural Esquel Melipal.

 

La trama se desarrolla en un espacio escénico descripto como "asfixiante", donde una Criatura expone los dolores más profundos de una humanidad que parece avanzar contra sí misma. En esa lucha por la liberación, la fuerza interior del personaje invoca a una Diosa, disparando un diálogo cargado de tensión entre los conceptos de creación, poder y libertad. La obra cuenta con las actuaciones de Julieta Caravaggio y Maiki Álvarez, bajo la dirección de Lucas Barbagallo.

 

Desde la organización informaron que las entradas tienen un valor de $12.000, aunque existe una promoción de 2 por $20.000 para quienes deseen asistir acompañados. Debido a las características de la puesta en escena, los cupos son limitados, por lo que se recomienda a los interesados realizar sus reservas con antelación comunicándose al teléfono 351-6654302.

 

Esta presentación cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura y el Municipio de Esquel, consolidando al Melipal como el punto de encuentro referente para el teatro independiente local. Una oportunidad ideal para disfrutar de una puesta en escena profunda y reflexiva antes de comenzar la nueva semana laboral.





M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Investigan presuntas estafas en la compra de vehículos
2
 Un trágico final: Maitena, la chica que tenía todo planeado para irse de este mundo
3
 El hombre que se quitó la ropa en plena calle y posó desnudo en la puerta de una escuela
4
 Esquel: Taccetta gestionó una ayuda económica para trabajadores despedidos del Casino
5
 Estafas con vehículos: 90 días de prisión para una pareja
1
 Más de 20 peques ya están anotados para la segunda fecha del Ciclismo Infantil
2
 Esquel se prepara para una noche de risas con "Impro de Otoño" en el Melipal
3
 Armas, chalecos antibalas y droga: el resultado de un nuevo golpe policial en Comodoro
4
 "Criatura": el drama existencial de Delirio Escénico llega al Melipal
5
 Un set audiovisual inspirado en los hongos llega al Auditorio de Esquel
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -