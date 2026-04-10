"Criatura": el drama existencial de Delirio Escénico llega al Melipal

La cartelera cultural de la ciudad suma una propuesta de alto impacto para este fin de semana. El grupo Delirio Escénico presentará la obra “Criatura”, una pieza escrita originalmente por Eugenio Griffero y adaptada en esta ocasión por Julieta Caravaggio y Lucas Barbagallo. La función tendrá lugar este domingo 12 de abril a las 21:00 horas en las instalaciones del Centro Cultural Esquel Melipal.

La trama se desarrolla en un espacio escénico descripto como "asfixiante", donde una Criatura expone los dolores más profundos de una humanidad que parece avanzar contra sí misma. En esa lucha por la liberación, la fuerza interior del personaje invoca a una Diosa, disparando un diálogo cargado de tensión entre los conceptos de creación, poder y libertad. La obra cuenta con las actuaciones de Julieta Caravaggio y Maiki Álvarez, bajo la dirección de Lucas Barbagallo.

Desde la organización informaron que las entradas tienen un valor de $12.000, aunque existe una promoción de 2 por $20.000 para quienes deseen asistir acompañados. Debido a las características de la puesta en escena, los cupos son limitados, por lo que se recomienda a los interesados realizar sus reservas con antelación comunicándose al teléfono 351-6654302.

Esta presentación cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura y el Municipio de Esquel, consolidando al Melipal como el punto de encuentro referente para el teatro independiente local. Una oportunidad ideal para disfrutar de una puesta en escena profunda y reflexiva antes de comenzar la nueva semana laboral.





M.G