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Por Redacción Red43

Esquel se prepara para una noche de risas con "Impro de Otoño" en el Melipal

La Compañía La Cuática presenta un espectáculo de anécdotas libres donde el público es el protagonista. La cita es este sábado a las 21 horas.
Por Redacción Red43

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El Centro Cultural Esquel Melipal continúa renovando su cartelera y este sábado 11 de abril será el escenario de una propuesta diferente y cargada de humor. La Compañía La Cuática presenta "Impro de Otoño (Anécdotas libres como las hojas de abril)", un espectáculo de teatro improvisado que invita a los vecinos a ser parte activa de la creación escénica.

 

A diferencia de otras funciones, esta edición no tiene una consigna cerrada. La dinámica propone que los asistentes lleven sus propias historias y anécdotas, las cuales son transformadas en el momento en escenas de humor por los actores Lucía Pérez Marrero y Diego J. Recagno. "Es un show distinto cada noche, porque cada improvisación es única", destacan desde la producción, subrayando que el objetivo principal es generar un espacio de risas para fortalecer el bienestar emocional.

 

La dirección del espectáculo está a cargo de Diego J. Recagno, con la producción de Eluned Lloyd Patalagoyti. Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta con promociones especiales: $18.000 la unidad o 2 por $30.000 (a través del alias la.cuatica o al teléfono 2945-334939). Para quienes prefieran adquirirlas directamente en el centro cultural el día de la función, el valor en puerta será de $20.000.

 

La invitación es para las 21:00 horas, en lo que promete ser una noche ideal para "cortar la semana" y disfrutar del talento local en un formato fresco y participativo. Sin dudas, una excelente oportunidad para aprovechar el buen clima que se mantiene en la cordillera y disfrutar de las propuestas del Melipal.




M.G

 

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