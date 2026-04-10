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10 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Más de 20 peques ya están anotados para la segunda fecha del Ciclismo Infantil

Se correrá este domingo a partir de las 14 horas. Se calcula que habrá más inscriptos que en la primera fecha.
Por Redacción Red43

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El tiempo acompañará seguramente. El pronóstico dice que estará soleado, con algo de frio. Solo habrá que abrigar a los peques y que se diviertan.

 

Y a menos de dos días de la segunda fecha, podemos decir que ya hay anotados más de 20 pequeños ciclistas para la carrera del domingo, y como es costumbre, todos esperan hasta último momento para anotarse.

 

 

Por ello, se calcula que habrá un número superior a los 45 corredores que le dieron vida a la primera fecha que se corrió en inmediaciones de la Laguna La Zeta.

 

La nueva Asociación de Ciclismo del Noroeste Andino del Chubut puso en marcha el armado de la segunda fecha que se desarrollará este domingo a partir de las 14 horas en el sector conocido como el Maitenal, pegado a las vías del ferrocarril, a la altura del barrio Bella Vista, detrás de la Escuela 713.

 

Recordemos que, en la primera fecha de este campeonato, que tuvo lugar en el predio de la laguna La Zeta; tomaron parte un total de 45 pequeños ciclistas, número que seguramente será superior para este fin de semana.

 

Las inscripciones que tienen un costo de 3 mil pesos y que las familias interesadas en que sus hijos participen podrán comunicarse al 2945 593990 (Leda). Claro que se les pide que lo hagan con tiempo por el tema del seguro.

 

 

Las categorías que tomarán parte de esta carrera están enmarcadas desde Pata Pata hasta los 14 años.

 

Esta carrera cuenta con el apoyo de Chubut Deportes y de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Esquel, entre otros comercios.

 

Sinn lugar a dudas, debemos señalar que con el esfuerzo de los organizadores y, más aún con el acompañamiento de los padres, los niños y niñas disfrutan de una actividad deportiva en lugares de ensueños.

 

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