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10 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Un set audiovisual inspirado en los hongos llega al Auditorio de Esquel

ARDA Studio llega al Auditorio de calle Belgrano con un set audiovisual inspirado en el reino fungi. La propuesta combina sonidos experimentales de Facu Miranda y el conocimiento científico de Yami Arias.
Por Redacción Red43

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El próximo miércoles 15 de abril a las 21:00 horas, el Auditorio de la calle Belgrano 330 será el escenario de una propuesta artística disruptiva: "Ver la música". Se trata de una sesión audiovisual producida por ARDA Studio, un proyecto radicado en la Patagonia que busca cruzar imagen y sonido en tiempo real para construir experiencias colectivas. En esta oportunidad, la temática central será el fascinante Reino Fungi, explorando las texturas y sonidos inspirados en nuestros bosques.
 

 

 

La velada comenzará con un "prólogo sonoro" a cargo de Facu Miranda, un artista que investiga la voz como territorio de exploración, transitando desde el canto en diversos estilos hasta prácticas experimentales como el canto difónico. Su propuesta busca crear "paisajes sonoros" que inviten al espectador a una escucha profunda y sensorial antes de sumergirse en el set audiovisual principal.

  
 

 

El cierre del evento, que tendrá una duración total de 90 minutos, estará marcado por la intersección entre el arte y la ciencia. La ingeniera en alimentos y becaria del CONICET en el CIEFAP, Yami Arias, ofrecerá una charla abierta centrada en la Cyttharia (conocida popularmente como Llao Llao). Arias, quien investiga los usos de este hongo en alimentos con identidad regional, compartirá sus conocimientos sobre el potencial de este recurso local, uniendo la curiosidad por la naturaleza con la innovación gastronómica.

 

 

Las entradas para esta experiencia única ya pueden solicitarse a través de WhatsApp al número 11 2387-0800. Con el apoyo de Cultura Esquel y diversas instituciones locales, "Ver la música" se perfila como un evento imperdible para quienes buscan propuestas que escapen a lo convencional, integrando la tecnología, el talento regional y el conocimiento científico sobre nuestro ecosistema cordillerano.




M.G

 

 

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