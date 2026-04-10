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10 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Armas, chalecos antibalas y droga: el resultado de un nuevo golpe policial en Comodoro

Tras 11 allanamientos simultáneos, la Policía del Chubut desarticuló una red vinculada a graves hechos de violencia. Secuestraron armas de diversos calibres, cocaína fraccionada y una camioneta robada.
Por Redacción Red43

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La Policía del Chubut realizó en la madrugada de este viernes en Comodoro Rivadavia 11 allanamientos en los que se secuestró un arsenal de armas y municiones, incluyendo escopetas, carabinas calibre 22, chalecos antibalas con placas, cargadores y más de un centenar de cartuchos de distintos calibres. Además, se incautó cocaína y estupefacientes fraccionados para su comercialización junto con una balanza digital y telefonía celular, dando intervención a la Fiscalía Federal.

 

Los procedimientos se dieron tras un inmediato refuerzo de operativos preventivos con efectivos de grupos especiales y de la Unidad Regional, iniciándose además una investigación de oficio con intervención de la Fiscalía local a cargo del doctor Cristian Olazabal, tras graves hechos de violencia registrados durante el fin de semana en distintos barrios de la zona sur de la ciudad petrolera.

 

En el marco de dicha investigación, la División Policía de Investigaciones llevó adelante en la madrugada de hoy estas 11 diligencias de allanamiento autorizadas por el Juzgado Penal de turno, en los que también se logró como resultado la recuperación de una camioneta Toyota Hilux con adulteración de chasis y motor, presuntamente vinculada a delitos contra la propiedad y utilizada por delincuentes.

 

Los procedimientos permitieron además la identificación de varias personas en distintos domicilios, entre ellos integrantes de la familia Nieves quienes cuentan con antecedentes de hechos graves protagonizados en Comodoro Rivadavia, quedando todas las actuaciones a disposición de la Justicia.

 

Participaron de los operativos distintos grupos especiales GEOP, Infantería, Sección Canes D.P.I C.R., División Drogas Peligrosas, Policía Científica, División Sustracción de Automotores y  Operaciones de la Unidad Regional.

 

Desde el Ministerio de Seguridad y la Policía del Chubut se reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana, destacando que la prevención y la presencia territorial son las principales herramientas para enfrentar la violencia armada, demostrando estos resultados la rápida y eficaz respuesta institucional frente a hechos que generan preocupación en la sociedad.

 

Asimismo se remarcó que se continuará trabajando de manera coordinada con el Ministerio Público Fiscal y la Justicia Federal para avanzar en las investigaciones y garantizar que los responsables de los delitos sean puestos a disposición de la ley.





M.G

 

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