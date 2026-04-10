Esquel: Taccetta gestionó una ayuda económica para trabajadores despedidos del Casino

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, gestionó ante Lotería del Chubut un aporte económico destinado a los empleados despedidos del Casino de la ciudad, quienes atraviesan un contexto de gran incertidumbre respecto a su futuro laboral.

Este acompañamiento se concreta en un escenario complejo, ya que los trabajadores aún no han percibido sus haberes, lo que agrava la situación económica de numerosas familias de Esquel y Trevelin.

El intendente destacó y agradeció al Gobierno Provincial por brindar este aporte. Asimismo, resaltó la importancia del trabajo conjunto para dar respuestas concretas a problemáticas urgentes de la comunidad. Taccetta también remarcó que esta gestión fue acordada con los propios empleados despedidos, en función de sus necesidades económicas más inmediatas.

R.G.