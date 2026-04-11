Sábado de pizzas para colaborar con Benja

¿No sabés que vas a cenar hoy? Te lo resuelvo enseguida. Llamá por teléfono al 2945 332822. Te va a atender Vicky y pedile una, dos, tres o las pizzas que quieras.

Tiene de Muzzarella y también de Napolitana. Te la puede llevar a domicilio. Invitá a tus amigos para ver alguna peli (en todo caso que ellos lleven la bebida o el postre) y la ayudas a Vicky.

Es que para hoy habrá pizza de la mejor.

Pero esto tiene su historia. Hace varios años, a Benjamín el hijo de Virginia Almonacid le agarró una enfermedad denominada Síndrome de Wiscott Aldrich y por ello, con el tiempo ha sido trasplantado de médula ósea.

Salió todo bien, pero la batalla continúa. Tiene que viajar a Buenos Aires en los próximos días al Hospital Garrahan (justo al Garrahan que fuera pisoteado por este gobierno nacional). Tiene que hacerse controles y demás estudios.

Claro que, ante la necesidad de juntar plata para el viaje y la estadía en Buenos Aires, Virginia puso en practica una gran venta de pizzas para esta noche.

Las pizzas de Muzzarella tienen un costo de 11.000 pesos, en tanto las de Napolitana el valor es de 12.000 pesos. Si que querés que te la lleve a tu casa el envío a domicilio es de apenas 2.000 pesos.

“Vicky es una gran representante de nuestro club, una jugadora que siempre deja todo en la cancha y hoy es momento de que nosotros también dejemos todo para ayudarla a ella y a Benja”.

Quienes deseen colaborar también pueden hacerlo mediante transferencia al siguiente alias: delia.245

Para mayor información y pedidos podrán comunicarse al número 2945 332822.