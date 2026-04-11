Vialidad Nacional repara varios tramos de la provincia este fin de semana

Vialidad Nacional informa que comenzaron los trabajos de reparación de calzada en la RN 3 cercana a Comodoro Rivadavia, los cuales incluyen la colocación de 2.300 toneladas de material asfáltico en caliente para mejorar las condiciones de circulación.

La planificación incluye la intervención de las zonas más deterioradas de la RN 3, desde el km 1691 (zona de Malaspina) hasta el km 1822 (acceso norte a Comodoro Rivadavia), con tareas de bacheo profundo y fresado. Estas acciones se extenderán hasta el inicio de la temporada invernal.

Además, con personal y equipos propios del 13° Distrito Chubut, continúan los trabajos de mantenimiento en diferentes rutas nacionales de la provincia.

En la Ruta Nacional 25, se avanzó en la recuperación y mejora de calzada en diferentes sectores, entre las localidades de Los Altares y Paso de Indios. Estas tareas incluyen bacheo profundo y construcción de carpetines de hasta 200 metros de longitud.

Los trabajos se llevaron adelante con material asfáltico caliente elaborado en la planta de asfalto que Vialidad Nacional posee en el campamento Tecka. Con ese mismo material, también se realizó bacheo profundo en la RN 40, entre Tecka-Gobernador Costa y entre Gobernador Costa y el paraje denominado estancia La Laurita, 100 kilómetros al sur de Gobernador Costa. Asimismo, con material asfáltico en frío se realizaron trabajos de bacheo en la zona de Trelew, Gaiman y Dolavon, en la RN25.

Cabe destacar que el organismo continúa con las acciones de mantenimiento de la calzada de ripio y perfilado de banquinas en las rutas nacionales 259, entre Trevelin y el Paso internacional Futaleufú, y en la RN 260, desde el empalme de la RN 40 hasta la comuna de Lago Blanco y el Paso internacional Huemules, límite con Chile. Asimismo, esta semana también se realizaron trabajos de mantenimiento de calzada en el sector de ripio de la ruta 1S40, acceso a El Maitén.