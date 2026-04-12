Provincia impulsa la formación profesional en Camarones

En la continuidad de las políticas puestas en marcha para fortalecer el desarrollo productivo de Camarones, el Gobierno del Chubut acordó con esa Municipalidad avanzar en la creación de un anexo del Centro de Formación Profesional en la localidad, permitiendo de esta manera dar nuevas oportunidades de formación laboral orientadas al turismo y la pesca.

El anuncio se dio a conocer luego de una reunión de trabajo que el ministro de Educación de la provincia, José Luis Punta, mantuvo con la intendenta de Camarones, Claudia Loyola, en la que presentaron la oferta de formación profesional para este año 2026.

La iniciativa forma parte de una estrategia integral que vincula la capacitación laboral con el desarrollo productivo de Camarones, poniendo el foco en los sectores turístico y pesquero como ejes centrales para el crecimiento de la comunidad.

En este marco, la propuesta formativa busca generar herramientas concretas para la inserción laboral, promoviendo el desarrollo de oficios y capacidades alineadas con las demandas reales del territorio.

El acuerdo para la creación del anexo del Centro de Formación Profesional representa un hecho histórico para la localidad, ya que permitirá consolidar una política de formación continua, con certificación oficial y acceso sostenido a instancias de capacitación.

A su vez, esta política se complementa con la implementación de propuestas a través del Aula Taller Móvil y la continuidad de la Tecnicatura en Alimentos, ampliando la oferta de formación técnica en Camarones.

Trabajo junto a la Provincia

Durante la presentación, la intendenta Loyola destacó que “nunca en la localidad tuvimos un programa de capacitación permanente. Es una alegría y estamos orgullosos del trabajo que venimos realizando junto al Ministerio de Educación y el Gobierno de la Provincia”.

Remarcó además que “estamos convencidos que el desarrollo de Camarones tiene que ir de la mano de la formación y el empleo. Por eso orientamos estas capacitaciones a nuestros sectores productivos, como el turismo y la pesca, generando oportunidades reales para nuestra gente y apostando al crecimiento de la comunidad”.

Desde el municipio remarcaron que estas acciones forman parte de una política pública sostenida que busca fortalecer el desarrollo productivo local, generar empleo y ampliar oportunidades para los vecinos.

Asimismo, se informó que en los próximos días se darán a conocer en detalle las líneas de formación y las instancias de inscripción.

R.G.