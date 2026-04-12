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Samanta Schweblin se consagra con el Premio Aena y pone al cuento en lo más alto

La autora argentina fue distinguida en la primera edición del galardón literario, que entrega un millón de euros, por su libro “El buen mal”.
Por Redacción Red43

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La escritora Samanta Schweblin obtuvo el Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana por su libro de cuentos El buen mal, en la primera edición del galardón que entrega un millón de euros. “Es también un reconocimiento al género del cuento”, expresó la autora.

 

El jurado, reunido en Barcelona y presidido por Rosa Montero, seleccionó la obra entre publicaciones de 2025. El premio, impulsado por Aena, generó repercusión tanto por su monto como por la participación de una firma estatal en el ámbito literario.

 

Reconocida a nivel internacional, Schweblin reside en Berlín desde 2012 y es considerada una de las voces más destacadas de la narrativa en español.

 

 

 

 

R.G.

 

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