Rata Blanca vuelve a sonar en Esquel, en la nueva banda local "Días Duros"

El sábado otoñal con amenazas de lluvia, se vuelve ideal para sacar la campera de cuero ésta medianoche.

El debut de la nueva banda "Días Duros" promete heavy metal nacional, centrado en el repertorio de Walter Giardino y sus secuaces de Rata Blanca.

Entre otras sorpresas de clásicos internacionales, la banda conformada por Manuel Dell en voz, León Crespo en bajo y voz, Samuel Lavados en teclado, Walter Aguilera en batería y Leonardo Mellado en guitarra, proponen una noche distinta para la región.

Anunciado a las 23:30 horas, el recital en Plan B, cervecería de calle 25 de mayo, prepara los amplificadores para sacudir el frío de la región. ¿Habrá pogo? Habrá que averiguarlo.

SL