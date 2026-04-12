Rápido operativo en Los Alerces: demoraron a un sospechoso por un robo

El pasado 10 de abril, personal de Gendarmería Nacional, dependiente del Escuadrón 36 Esquel “Subalférez D. Guillermo Nasif”, fue alertado por un robo ocurrido en el Parque Nacional Los Alerces. De inmediato, se activó un operativo con móviles y efectivos que incluyó un cerrojo coordinado junto a la Policía de la Provincia del Chubut, con participación de dependencias de Trevelin, Cholila y Epuyén.

En paralelo, se realizaron rastrillajes en la zona para dar con los responsables. Como resultado del trabajo articulado entre las fuerzas, efectivos de la Comisaría de Epuyén lograron demorar a un hombre en un control de ruta, presuntamente vinculado al hecho.

Tras una requisa autorizada sobre el vehículo en el que se desplazaba, se hallaron dos herramientas de fabricación casera que habrían sido utilizadas para abrir rodados. Los elementos fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia, mientras que la causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Esquel.

Desde las fuerzas intervinientes destacaron que la rápida respuesta y la coordinación permitieron establecer el paradero del sospechoso, en el marco de los controles preventivos que se desarrollan de manera permanente en zonas estratégicas, incluidas áreas protegidas, con el objetivo de reforzar la seguridad y resguardar la propiedad privada.

R.G.