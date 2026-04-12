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Por Redacción Red43

El Bibliomóvil sigue recorriendo Chubut y cerró marzo en Aldea Beleiro y Ricardo Rojas

La propuesta cultural itinerante del Gobierno provincial continúa llevando lectura, juegos y actividades a localidades del interior con el objetivo de generar espacios culturales abiertos a toda la comunidad.
Por Redacción Red43

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El Bibliomóvil en Chubut continúa su recorrido por distintas localidades del interior provincial y cerró la agenda de marzo con actividades en Aldea Beleiro y Ricardo Rojas, donde se desarrollaron propuestas culturales destinadas a niños y familias.

 

La iniciativa es impulsada por el Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, en conjunto con la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación. El objetivo es fomentar la lectura, acompañar el trabajo de las bibliotecas populares y generar espacios culturales abiertos a toda la comunidad.

 

 

 

Durante las presentaciones en Aldea Beleiro y Ricardo Rojas se realizaron actividades recreativas y culturales que buscaron reforzar la presencia territorial de esta política pública en distintos puntos de la provincia.

 

El cronograma anual del Bibliomóvil había comenzado en enero en Puerto Pirámides, con una importante participación de vecinos y visitantes. Más tarde, en febrero, la propuesta llegó a El Maitén, en el marco de la Fiesta del Tren a Vapor, donde se ofrecieron espacios de lectura, juegos didácticos y actividades orientadas a fortalecer el vínculo con los libros.

 

 

 

En las últimas semanas, además, el dispositivo cultural itinerante visitó otras localidades como Gan Gan, Tecka, Epuyén y Gobernador Costa, acercando una propuesta que incluye narraciones orales, talleres participativos, dinámicas lúdicas y la Ludoteca Provincial.

 

Desde la organización destacaron que el programa contempla acciones culturales y recreativas destinadas a fortalecer el acceso democrático a la lectura, poner en valor a autores locales y acompañar el trabajo sostenido de las bibliotecas populares en todo el territorio chubutense.

 

 

 

La iniciativa forma parte de una política pública articulada entre la Provincia y Nación, con el objetivo de sostener el funcionamiento de bibliotecas itinerantes en coordinación con municipios, comunas e instituciones de distintos puntos de Chubut.

 

Las instituciones interesadas en solicitar la visita del Bibliomóvil pueden realizar el pedido a través del correo electrónico bibliomovilchubut@gmail.com

 

 

 

R.G.

 

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