Vino, paisajes y cultura: así se vivió la Fiesta de los Viñedos en Trevelin

La localidad de Trevelin vivió un fin de semana a puro vino, cultura y turismo con la realización de la Fiesta de los Viñedos 2026 (FIVIT), un evento que volvió a convocar a vecinos y visitantes en torno a la producción vitivinícola del Valle “16 de Octubre”.

Durante tres días, entre el viernes 10 y el domingo 12 de abril, se desarrolló una nutrida agenda que incluyó charlas, degustaciones, visitas guiadas a bodegas y espectáculos artísticos, en un ambiente marcado por el disfrute y el contacto directo con los productores locales.

La apertura tuvo lugar en el Salón Central con la propuesta “Brindo por el Error”, donde emprendedores del valle compartieron sus experiencias, desafíos y aprendizajes en el desarrollo de la actividad vitivinícola, en un espacio que incluyó degustación de vinos.

Uno de los principales atractivos del evento fueron los recorridos guiados por viñedos, organizados por la Secretaría de Turismo, que permitieron a más de 90 personas conocer de cerca el proceso productivo y la identidad de los vinos de la región.

Los circuitos incluyeron establecimientos como Contra Corriente, CuestArriba y Valle del Guardián, así como también Nant y Fall, Casa Yagüe, Baruk y Callejón del Viento, donde los propios productores abrieron sus puertas y compartieron su trabajo con los visitantes.

Entre quienes participaron de la propuesta estuvo Isabel, oriunda de Luján, provincia de Buenos Aires, quien destacó su experiencia en el evento: “Vengo de acá hace dos años. Nos tomamos un avión para esta época específicamente porque nos encantan los viñedos y nos gustan las vendimias”.

La visitante también remarcó el valor del entorno natural y la experiencia de alojarse en la zona: “Prefiero dormir en cualquier cabaña que quede en el medio del campo antes que en la ciudad. Los paisajes de los viñedos en esta época son increíbles. Levantarte en este entorno es impagable”.

Las jornadas, acompañadas por el paisaje otoñal patagónico, ofrecieron una experiencia auténtica que combinó producción, turismo y cultura, destacando el crecimiento sostenido de la actividad en la zona.

El cierre llegó el domingo con la Peña de los Viñedos, realizada en el Club Coronel Fontana, donde artistas locales y nacionales pusieron música y danza a una noche festiva que coronó un fin de semana de gran convocatoria y disfrute.

La Fiesta de los Viñedos se afianza así como un evento clave en la agenda de Trevelin, poniendo en valor una actividad que en los últimos años ha ganado protagonismo y que continúa proyectando a la localidad como un destino destacado del turismo del vino en la Patagonia.

R.G.