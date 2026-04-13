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Por Redacción Red43

Cámara de Turismo: aún sin comunicación con La Hoya para la próxima temporada

Desde la entidad señalaron que aún no hay diálogo institucional con el concesionario. Sin embargo, buscarán "mejorar la comunicación", aseguró César Carri. 
Por Redacción Red43

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El presidente de la Cámara de Turismo de Esquel, César Carri, se refirió a las expectativas para la temporada invernal y a la necesidad de fortalecer el vínculo con la empresa concesionaria del centro de esquí La Hoya.

 

“Esperamos que sí, que sea una buena temporada en cuanto a nieve. Si hay nieve va a ser una buena temporada de esquí”, expresó.

 

En cuanto a la relación con la empresa, Carri indicó que aún no existe un vínculo institucional formal: “En cuanto a relaciones con la empresa, no a nivel institucional, sí a nivel personal, yo me estuve escribiendo como privado, como agencia”.

 

En ese sentido, remarcó la importancia de avanzar en un trabajo conjunto de cara al invierno: “La idea es tener una reunión a nivel institucional con gente de La Hoya para hablar un poco de cómo va a ser la temporada, tarifas, promociones, trabajar un poco en conjunto todo lo que es la temporada de invierno”.

 

Asimismo, sostuvo que uno de los principales objetivos es mejorar la comunicación entre las partes: “La idea es empezar a mejorar la comunicación y poder trabajar más en conjunto. Esa es la idea desde la Cámara en cuanto a la empresa que tiene hoy la concesión de La Hoya”.

 

Finalmente, Carri planteó la necesidad de impulsar acciones promocionales coordinadas en distintos mercados: “Poder trabajar más en conjunto en cuanto a promoción. Decir bueno, vamos a hacer promociones en Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, acá en la costa, en Madryn, en Comodoro, en el norte de Santa Cruz”.

 

"Esa es un poco la idea, empezar a trabajar más en conjunto con el concesionario", concluyó. 

 

 

 

R.G.

 

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