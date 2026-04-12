Esquel corrió por Malvinas: crece la Media Maratón en homenaje a los veteranos

Con una convocatoria que superó el cupo de corredores, Esquel vivió este domingo una nueva edición de la Media Maratón “Héroes de Malvinas”, un evento deportivo que año tras año suma participantes y refuerza el vínculo con la memoria y el reconocimiento a los veteranos.

Matías, hijo de un excombatiente y parte de la organización, celebró el crecimiento de la propuesta: “La verdad que sí, este año en particular ha habido más participación, caras nuevas, gente que se está animando a participar pero también queriendo acompañar a nuestros veteranos”.

El evento no solo implica un desafío organizativo, sino también un compromiso sostenido en el tiempo. “Hace 6 años que estamos con mi compañera al frente, ayudando, haciendo la colaboración correspondiente al centro de veteranos. Cada año se vive de manera diferente pero siempre buscando mejorar el evento”, explicó Matías.

En esa línea, remarcó el espíritu que atraviesa la iniciativa: “Malvinas trabaja los 365 días del año, nos comprometemos con todo tipo de actividades sociales, culturales, en todos los lugares que nos llaman”.

Uno de los aspectos más valorados por la organización es la participación de las nuevas generaciones. “Es una alegría enorme ver que poco a poco los chicos más pequeños se comienzan a involucrar en la causa Malvinas. Sabemos que el día de mañana esos chicos van a tener un recuerdo de lo que se está viviendo”, expresó.

Con 30 años, Matías también proyecta el futuro del evento y de las actividades vinculadas a la memoria: “Siempre estamos proyectando nuevos desafíos, ya estamos organizando la edición del año que viene y trabajando en muestras y propuestas para seguir creciendo”.

La jornada dejó en evidencia el fuerte acompañamiento de la comunidad, consolidando a la Media Maratón “Héroes de Malvinas” como un espacio que une deporte, memoria y compromiso colectivo.

R.G.