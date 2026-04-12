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12 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Coco Muñoz ganó la Media Maratón de Malvinas

El atleta se impuso en los 21K de Esquel y remarcó la importancia de la carrera por su significado, tras un año marcado por la recuperación y nuevos desafíos personales.
Por Redacción Red43

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El atleta Coco Muñoz se quedó con la victoria en una nueva edición de la Media Maratón “Héroes de Malvinas” en Esquel, en una jornada que combinó deporte, emoción y memoria colectiva.

 

Tras la carrera, el corredor expresó su satisfacción por haber vuelto a competir: “Contento de estar una vez más presente, el año pasado no pude estar, tuve que mirarla… este año quería estar, quería estar presente”.

 

En lo personal, el atleta valoró su presente luego de un período complejo: “Vengo de un año difícil… después de una cirugía ya me pude recuperar… contento de estar presente, 21 kilómetros, no había corrido todo lo que iba el año”.

 

Más allá del resultado deportivo, Muñoz puso el foco en el sentido de la competencia: “Yo creo que la carrera es importante, pero más por el significado… compartir también con algunos héroes de Malvinas… para nosotros es lindo poder estar con ellos”.

 

En ese sentido, valoró el vínculo que se genera con los excombatientes y sus familias: “Poder darles un abrazo… a muchos los conozco, ya son varias ediciones las que voy corriendo”.

 

Finalmente, felicitó a los organizadores y destacó el impacto del evento: “Felicitarlos a ellos por la organización, felicitar a todo el movimiento que se genera entre Trevelin y Esquel, que la verdad que es muy importante también para toda la sociedad”.

 

 

 

R.G.

 

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