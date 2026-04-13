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13 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Corte de servicio en El Bolsón: Qué zonas estarán afectadas y en qué horario

Coopetel anunció una interrupción total del servicio por tareas de mantenimiento este martes 14 de abril, que impactará en varios sectores de la localidad.
Por Redacción Red43

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La cooperativa Coopetel informó que este martes 14 de abril se realizará un corte total del servicio en la central ubicada en el barrio San José, en El Bolsón. La interrupción está prevista entre las 4 y las 8 de la mañana, en el marco de tareas de mantenimiento programado.

 

Según detallaron, el objetivo es mejorar el funcionamiento general de la red y prevenir inconvenientes futuros.

 

 

Zonas afectadas por el corte

El corte de servicio de Coopetel en El Bolsón impactará en distintos barrios y zonas de la localidad. Entre las áreas alcanzadas se encuentran: Barrio Luján, Acceso Ruta 40 Norte, Acceso a Mallín Ahogado, Barrio Los Cipreses, Barrio Los Pinos, Acceso a Rinconada Nahuelpan y Camino de Los Nogales.

 

 

O.P.

 

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