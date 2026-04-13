Corte de servicio en El Bolsón: Qué zonas estarán afectadas y en qué horario

La cooperativa Coopetel informó que este martes 14 de abril se realizará un corte total del servicio en la central ubicada en el barrio San José, en El Bolsón. La interrupción está prevista entre las 4 y las 8 de la mañana, en el marco de tareas de mantenimiento programado.

Según detallaron, el objetivo es mejorar el funcionamiento general de la red y prevenir inconvenientes futuros.

Zonas afectadas por el corte

El corte de servicio de Coopetel en El Bolsón impactará en distintos barrios y zonas de la localidad. Entre las áreas alcanzadas se encuentran: Barrio Luján, Acceso Ruta 40 Norte, Acceso a Mallín Ahogado, Barrio Los Cipreses, Barrio Los Pinos, Acceso a Rinconada Nahuelpan y Camino de Los Nogales.

O.P.