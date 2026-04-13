10°
15° -2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 13 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad intaINTA Campo Experimental TrevelinTrevelin
13 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin fue más frío y lluvioso que lo habitual durante marzo

El informe del INTA Trevelin reveló que el mes pasado registró temperaturas inferiores al promedio histórico y un marcado aumento en las precipitaciones, superando el acumulado anual esperado. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Campo Experimental Agroforestal del INTA Trevelin presentó su balance meteorológico correspondiente a marzo de 2026, arrojando datos que confirman un inicio de año con condiciones climáticas atípicas para la región. De acuerdo con el relevamiento, el mes se caracterizó por ser sensiblemente más frío y húmedo que la media histórica calculada entre 1970 y 2025.

 

En lo que respecta a las temperaturas, la media mensual se situó en 11,8°C, un valor que queda por debajo de los 13,3°C habituales para esta época del año. Esta tendencia al descenso térmico se manifestó también en la frecuencia de las heladas, contabilizándose seis eventos durante el mes, cifra que supera el promedio estadístico de cuatro jornadas con estas características.

 

El informe también destaca un incremento notable en las lluvias. Mientras que el promedio histórico para marzo se ubica en los 49,2 milímetros, este año las precipitaciones alcanzaron los 82,8 milímetros. Este volumen de agua caída impactó de forma directa en el balance anual, consolidando un acumulado de 136,2 milímetros. Esta cifra representa un doce por ciento por encima de los valores normales para el primer trimestre.

 

Este escenario climático refleja la variabilidad de la zona y marca un periodo de mayor humedad para el suelo de la cordillera. Desde el organismo indicaron que los interesados en obtener detalles técnicos adicionales pueden contactarse con los especialistas Walter Opazo y Teresa Schinelli a través de sus correos institucionales.

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Coco Muñoz ganó la Media Maratón de Malvinas
2
 Se vivió una gran jornada del Ciclismo Infantil en el predio del Maitenal
3
 Trevelin lanzó la Fiesta de los Viñedos 2026
4
 Conocé la grilla del Esquel Blues Festival 2026
5
 El Gobierno impulsa una nueva Ley de Salud Mental con cambios en internaciones y diagnóstico
1
 Venta de pescado: Llega una nueva jornada con productos del Golfo San Matías
2
 Apoyo a la Agencia Esquel Turismo: destacan su potencial para fortalecer la promoción
3
 Epuyén convoca a una jornada de extracción de pinos para el cuidado del bosque nativo
4
 Viñas Nant y Fall agradeció a RED43: "uno de los pilares importantísimos de nuestro emprendimiento es la comunicación"
5
 Impulso al turismo interno
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
RED43 Canal
red43-canal |
Por Red43 -
red43-canal |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -