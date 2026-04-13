Trevelin fue más frío y lluvioso que lo habitual durante marzo

El Campo Experimental Agroforestal del INTA Trevelin presentó su balance meteorológico correspondiente a marzo de 2026, arrojando datos que confirman un inicio de año con condiciones climáticas atípicas para la región. De acuerdo con el relevamiento, el mes se caracterizó por ser sensiblemente más frío y húmedo que la media histórica calculada entre 1970 y 2025.

En lo que respecta a las temperaturas, la media mensual se situó en 11,8°C, un valor que queda por debajo de los 13,3°C habituales para esta época del año. Esta tendencia al descenso térmico se manifestó también en la frecuencia de las heladas, contabilizándose seis eventos durante el mes, cifra que supera el promedio estadístico de cuatro jornadas con estas características.

El informe también destaca un incremento notable en las lluvias. Mientras que el promedio histórico para marzo se ubica en los 49,2 milímetros, este año las precipitaciones alcanzaron los 82,8 milímetros. Este volumen de agua caída impactó de forma directa en el balance anual, consolidando un acumulado de 136,2 milímetros. Esta cifra representa un doce por ciento por encima de los valores normales para el primer trimestre.

Este escenario climático refleja la variabilidad de la zona y marca un periodo de mayor humedad para el suelo de la cordillera. Desde el organismo indicaron que los interesados en obtener detalles técnicos adicionales pueden contactarse con los especialistas Walter Opazo y Teresa Schinelli a través de sus correos institucionales.

E.B.W.