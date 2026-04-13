Apoyo a la Agencia Esquel Turismo: destacan su potencial para fortalecer la promoción

El presidente de la Cámara de Turismo de Esquel, César Carri, se refirió al proyecto de creación de la Agencia Esquel Turismo y expresó el acompañamiento del sector a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo municipal.

“Mira, en realidad, ese proyecto de la Agencia Esquel Turismo, sé que lo presentó el Intendente cuando estaba haciendo la previa de asumir o en campaña, a mí me llega el proyecto y bueno, la verdad que estamos desde el primer día acompañando, nos parece algo muy bueno que tenga esa independencia, el ente mixto que tenga independencia, por eso cambiaría su nombre a Agencia Esquel Turismo”, afirmó.

En ese sentido, explicó que el proceso de conformación aún requiere cumplir con distintas instancias administrativas: “Es como bastante burocrático, hay que inscribirlo en IGJ, tiene que estar aprobado por Concejo Deliberante, bueno, hay varias cosas que hay que ir acomodando para poder iniciar con esta Agencia Esquel Turismo”.

Carri destacó que uno de los principales objetivos es lograr mayor autonomía en la promoción del destino: “Tener esa independencia para poder salir a promocionar, que hoy por hoy el Ente Mixto lo está haciendo, pero por ahí a veces es muy burocrático, entonces la idea es tener esa independencia para promocionar bien todo el destino”.

Por último, remarcó que la relación entre la Cámara y el municipio se mantiene en buenos términos: “Siempre una muy buena relación, participamos del Ente Mixto, de las reuniones, así que sí, siempre hay que mejorar ciertas cosas, pero digamos la relación, la comunicación entre la Cámara y el municipio siempre es buena”.

R.G.