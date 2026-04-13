Ebrio, robó una bici y fue atrapado

La comisario Carolina Pauli, desde la comisaria segunda de la Unidad Regional Esquel, detalló los hechos policiales del fin de semana..

La primera intervención implicó el hurto de una bicicleta en un supermercado: "El día sábado 11, aproximadamente a las 3 de la tarde, Comisaría Segunda es alertado de una persona en El Cerro, en la avenida Holdich, y que posiblemente se habría llevado una bicicleta".

La búsqueda fue rápida: "Los móviles policiales comienzan a tratar de ubicar a la persona, que en realidad estaba bastante en estado de ebriedad. Logra andar con este masculino mayor de edad, en el momento que es interceptado no estaba con una bicicleta, esta persona comienza a ofuscarse, estaba molestando en una vivienda, porque en realidad se lo identifica al propietario de la vivienda y dice no conocer a este sujeto".



La demora es contravencional por estado de ebriedad y el altercado ahí en la vía pública: "Posteriormente, este señor dueño de ese domicilio manifiesta haber observado una bicicleta en inmediaciones, así que preventivamente es retirada de la vía pública, llevada a la comisaría esta bicicleta. Unas horas más tarde logramos determinar, bueno, que sí efectivamente encontramos quién sería el propietario de esa bicicleta, radica una denuncia por el hurto".



El Ministerio Público Fiscal procede a la imputación del delito de hurto respecto a la persona demorada: "Cabe aclarar que la demora no fue por el delito, sino que primeramente fue una contravención y después, posteriormente se le pasa a hacer la imputación y recuperar la libertad en el marco de la demora contravencional. No quita que va a estar vinculada a la causa y se continuará con la causa judicial respecto al hurto de la bicicleta".



SL