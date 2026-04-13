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Por Redacción Red43

Vacunación antigripal en Chubut: llegaron 12 mil nuevas dosis y refuerzan el operativo

La Secretaría de Salud provincial confirmó el arribo de un nuevo lote enviado por Nación. Ya son más de 27 mil los chubutenses inmunizados y se espera la llegada de otras 8 mil dosis en los próximos días.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, informó que llegaron a la provincia más de 12 mil vacunas antigripales, por lo que se desplegó el operativo para distribuir las nuevas dosis que envió el Ministerio de Salud de la Nación y que permitirán continuar con la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, que ya alcanzó a más de 27 mil personas en toda la provincia.

 

La cartera sanitaria provincial adelantó además que en los próximos días arribarán nuevos lotes con 8 mil vacunas, permitiendo la disponibilidad de más dosis en los vacunatorios para los grupos priorizados.

 

Más de 12 mil dosis

 

La llegada de 12.480 dosis de vacunas antigripales a Chubut marca un importante avance en la campaña, que ha tenido una gran demanda desde su inicio el pasado 11 de marzo.

 

En ese contexto, la Secretaría de Salud convocó a vacunarse a determinados sectores, donde aún la cobertura de inmunización es baja, como es el caso de niños menores de 2 años.

 

Grupos priorizados

 

La vacuna antigripal está destinada a niños de 6 a 24 meses, personas gestantes y puérperas, mayores de 65 años o personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y personal de salud.

 

Las dosis se aplican de forma gratuita en vacunatorios y centros de salud, y no es necesario contar con orden médica para acceder a la inmunización.




M.G

 

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