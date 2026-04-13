Conocé la grilla del Esquel Blues Festival 2026

La ciudad de Esquel se prepara para vivir una nueva celebración del Blues con la 4ta edición del Esquel Blues Festival, que se llevará a cabo los días 22 y 23 de mayo de 2026 en el Auditorio Municipal.

Este evento, que ya se ha consolidado como un clásico en la región patagónica, reunirá a destacados músicos de distintas ciudades del país, generando un encuentro único donde conviven tradición, identidad y nuevas miradas del género.

En esta edición participarán artistas provenientes de Comodoro Rivadavia, Trelew, Bariloche, Neuquén, Bahía Blanca, Buenos Aires, Trevelin y Esquel, ofreciendo una propuesta diversa que abarca desde el Blues más tradicional hasta fusiones contemporáneas.

Grilla Oficial – 4ta Edición

Viernes 22 de Mayo

20:30 hs – Juan Cruz Trussi (Bahía Blanca)

21:10 hs – Cambio de banda

21:20 hs – Halftime Blues (Comodoro Rivadavia)

22:00 hs – Cambio de banda

22:10 hs – Emiliana Duflós & Blue Train Band (Esquel & Neuquén)

22:50 hs – Cambio de banda

23:00 hs – Good Fellas (Esquel)

Sábado 23 de Mayo

20:30 hs – Carucha y La Blue Tonic (Bariloche)

21:10 hs – Cambio de banda

21:20 hs – Damián Duflós Blues Band (Esquel & Trevelin)

22:00 hs – Cambio de banda

22:10 hs – JR y La Hora del Blues (Trelew)

22:50 hs – Cambio de banda

23:00 hs – Ale Gallo & Good Fellas (Buenos Aires & Esquel)

El Festival ha sido declarado de interés cultural y turístico en sus ediciones anteriores por la Legislatura de la Provincia del Chubut y el Honorable Concejo Deliberante de Esquel, reafirmando su importancia como motor cultural y atractivo turístico para la región.

El bono por los 2 días se puede reservar anticipadamente a 30 mil al alias damianduflos.mp y enviando al WhatsApp comprobante y nombre.

Además de los conciertos, el público podrá disfrutar de un espacio pensado para la experiencia completa, con propuestas gastronómicas y cerveceras que acompañarán cada jornada.

Convocatoria a sponsors

La organización continúa convocando a empresas, comercios e instituciones que deseen acompañar esta iniciativa cultural, formando parte activa del crecimiento del Festival y su impacto en la comunidad.