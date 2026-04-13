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13 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Conocé la grilla del Esquel Blues Festival 2026

Los artistas, horarios y venta de entradas anticipadas fueron difundidos por su organizador Damián Duflós.
Por Redacción Red43

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La ciudad de Esquel se prepara para vivir una nueva celebración del Blues con la 4ta edición del Esquel Blues Festival, que se llevará a cabo los días 22 y 23 de mayo de 2026 en el Auditorio Municipal.

 

Este evento, que ya se ha consolidado como un clásico en la región patagónica, reunirá a destacados músicos de distintas ciudades del país, generando un encuentro único donde conviven tradición, identidad y nuevas miradas del género.
En esta edición participarán artistas provenientes de Comodoro Rivadavia, Trelew, Bariloche, Neuquén, Bahía Blanca, Buenos Aires, Trevelin y Esquel, ofreciendo una propuesta diversa que abarca desde el Blues más tradicional hasta fusiones contemporáneas.

 

Grilla Oficial – 4ta Edición

 

Viernes 22 de Mayo

 

20:30 hs – Juan Cruz Trussi (Bahía Blanca)
21:10 hs – Cambio de banda

 

21:20 hs – Halftime Blues (Comodoro Rivadavia)
22:00 hs – Cambio de banda

 

22:10 hs – Emiliana Duflós & Blue Train Band (Esquel & Neuquén)
22:50 hs – Cambio de banda

 

23:00 hs – Good Fellas (Esquel) 

 

Sábado 23 de Mayo

 

20:30 hs – Carucha y La Blue Tonic (Bariloche)
21:10 hs – Cambio de banda

 

21:20 hs – Damián Duflós Blues Band (Esquel & Trevelin)
22:00 hs – Cambio de banda

 

22:10 hs – JR y La Hora del Blues (Trelew)
22:50 hs – Cambio de banda

 

23:00 hs – Ale Gallo & Good Fellas (Buenos Aires & Esquel)

 

El Festival ha sido declarado de interés cultural y turístico en sus ediciones anteriores por la Legislatura de la Provincia del Chubut y el Honorable Concejo Deliberante de Esquel, reafirmando su importancia como motor cultural y atractivo turístico para la región.

 

El bono por los 2 días se puede reservar anticipadamente a 30 mil al alias damianduflos.mp y enviando al WhatsApp comprobante y nombre.

 

Además de los conciertos, el público podrá disfrutar de un espacio pensado para la experiencia completa, con propuestas gastronómicas y cerveceras que acompañarán cada jornada.

 

Convocatoria a sponsors

 

La organización continúa convocando a empresas, comercios e instituciones que deseen acompañar esta iniciativa cultural, formando parte activa del crecimiento del Festival y su impacto en la comunidad.

 

 

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