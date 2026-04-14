Lluvia, viento y alerta: Lo que tenés que saber antes de salir hoy

El martes 14 de abril comenzó con condiciones inestables en la Comarca Andina, luego de una noche marcada por lluvias persistentes. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana transcurre bajo alerta amarillo por precipitaciones, con lluvias localmente intensas que podrían dejar entre 10 y 20 mm acumulados, con valores superiores en algunos sectores.

No se descarta que en zonas más elevadas las precipitaciones se presenten en forma de nieve.

Temperatura y evolución del día

Las temperaturas se mantienen dentro de parámetros otoñales. La jornada presenta una mínima cercana a los 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 14°C durante la tarde.

Tras el pico de inestabilidad matutino, el pronóstico indica una mejora progresiva: hacia la tarde se esperan lluvias aisladas, y por la noche el cielo estará parcialmente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones.

Viento fuerte del oeste y ráfagas intensas

Uno de los factores más importantes del día es el viento. El SMN anticipa circulación del oeste con velocidades entre 42 y 50 km/h durante la mañana, acompañadas por ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.

Por la tarde, el viento continuará siendo moderado a fuerte, con ráfagas aún presentes, aunque con tendencia a disminuir hacia la noche, cuando se esperan valores entre 13 y 22 km/h.

Los datos de Windguru refuerzan el escenario planteado por el SMN, mostrando una mañana con lluvias activas (hasta 1.8 mm/h en algunos momentos) y ráfagas que superan los 30 nudos (alrededor de 55 km/h).

También coincide en una mejora hacia la tarde, con disminución de las precipitaciones y nubosidad variable. Sin embargo, Windguru sugiere una leve persistencia de la inestabilidad durante más tiempo que el SMN, especialmente en la primera mitad del día.

En cuanto a temperaturas, ambos modelos se alinean en valores frescos, con sensación térmica influenciada por el viento.

O.P.