Esquel: La Fiscalía y Educación se unen para combatir el acoso digital y los noviazgos violentos

Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de adolescentes en la ciudad, se concretó un encuentro estratégico entre el Ministerio Público Fiscal y el sector educativo. La reunión, convocada por el Equipo de Orientación y Apoyo a las Trayectorias Escolares (EOATE), buscó unificar criterios de intervención y consolidar un trabajo en red ante las problemáticas que emergen diariamente en las escuelas de Esquel.

Por parte de la Fiscalía, estuvieron presentes los fiscales Rafaella Riccono y Martin Robertson, junto a Susana Ponce, referente de capacitación de la institución. El eje de la jornada fue claro: articular medidas preventivas y construir una red de contención sólida que permita detectar y abordar de manera temprana cualquier situación de vulnerabilidad.

Del Bullying a la Violencia Digital

Durante la mesa de trabajo, se analizó el complejo mapa de problemáticas que atraviesan las infancias y adolescencias hoy. Entre los puntos más urgentes, los especialistas destacaron:

Violencia en los vínculos: El abordaje de noviazgos violentos desde una perspectiva de prevención y género.

Acoso en el entorno digital: La preocupante extensión del bullying hacia el plano virtual, analizando casos de cyberbullying y acoso informático.

Conflictividad escolar: La necesidad de canales de comunicación directos para intervenir de forma ágil en situaciones críticas dentro de las escuelas.

Respaldo a la labor docente

Uno de los puntos clave del encuentro fue el compromiso asumido por la Fiscalía para brindar acompañamiento técnico y capacitación a los docentes. Al ser los educadores el primer eslabón en la detección de alertas, el respaldo institucional les permitirá actuar con mayor seguridad jurídica y eficacia frente a situaciones de conflicto.

"Es fundamental que las instituciones no trabajen como islas. El objetivo es crear redes que permitan atender situaciones conflictivas de manera ágil", se enfatizó durante la jornada, remarcando que la articulación entre Justicia y Educación es el único camino para una protección efectiva.

Nuevo panorama legislativo

La reunión adquiere una relevancia particular debido a los recientes cambios en la legislación vigente. Los expertos advirtieron que el nuevo marco normativo modifica el panorama legal para los adolescentes, lo que obliga a que tanto el sistema educativo como el judicial actualicen sus protocolos de vinculación y procedimientos de manera inmediata para adaptarse a la nueva realidad jurídica.







M.G