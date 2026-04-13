Daniela Otero renunció a la Dirección de Educación de Esquel

En las ultimas horas, el equipo de trabajo de la Municipalidad de Esquel recibió una nueva baja. Daniela Otero, quien se desempeñaba como Directora de Educación desde finales del año pasado, presentó su renuncia indeclinable al cargo.

Otero había asumido la conducción de la cartera educativa en septiembre de 2025, con el desafío de coordinar las políticas de enseñanza y los programas de apoyo escolar en la ciudad.

En diálogo exclusivo con RED43, la exfuncionaria confirmó su alejamiento y explicó que la decisión responde estrictamente a "motivos personales", sin profundizar en detalles sobre las razones detrás de su dimisión.

Hasta el momento, el Ejecutivo municipal no ha emitido un comunicado oficial informando quién será la persona encargada de sucederla en el puesto o si se designará un interinato temporal para garantizar la continuidad de las actividades programadas.







