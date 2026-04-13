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13 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Gesto solidario en Epuyén: Bomberos recibieron una importante donación de calzado técnico

El Grupo Scout Alhué Kidú entregó borcegos forestales para fortalecer el equipamiento del cuerpo activo. "Este gesto nos brinda mayor seguridad para cumplir nuestra labor", destacaron desde el cuartel.
Por Redacción Red43

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El Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Epuyén recibió una donación fundamental para el desarrollo de sus tareas operativas en la zona de cordillera. A través de un comunicado oficial, la institución expresó su gratitud al Grupo Scout Alhué Kidú, que en conjunto con el Distrito 3 Zona 38, hicieron entrega de borcegos técnicos forestales destinados al personal del cuartel.

 

 

Este tipo de calzado es un elemento de seguridad crítica para los bomberos que deben enfrentar incendios en terrenos irregulares y de alta temperatura. Desde el cuerpo activo resaltaron que esta donación no solo fortalece el inventario de equipamiento, sino que impacta directamente en la integridad física de los voluntarios al brindarles mayor protección durante el combate de incendios y el cuidado del territorio.

 

 


"Destacamos y valoramos profundamente el compromiso, la vocación de servicio y el espíritu solidario que los caracteriza, siendo un verdadero ejemplo de trabajo comunitario", expresaron los Bomberos de Epuyén al referirse a la labor de los Scouts.

 

El gesto fue recibido con gran entusiasmo en la localidad, reafirmando el vínculo entre las instituciones civiles y los cuerpos de emergencia. Bajo el lema "Siempre Listos", el Grupo Scout demostró una vez más su compromiso con la comunidad, apoyando a quienes arriesgan su vida para proteger los bosques y los hogares de la región.
 

 



M.G

 

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