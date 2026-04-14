Torres sobre el Casino : "Vamos a acompañar durante estos dos o tres meses, que legalmente ya va a estar saldado el tema"

El gobernador Ignacio Torres se encuentra en la ciudad de Esquel para atender diversos temas. Desde Valle Chico, explicó la actualidad del trato con la empresa dueña del Casino Esquel: “Ayer hablé por teléfono, hoy nos vamos a volver a reunir”.

La urgencia del caso: “en medio de toda esta incertidumbre y también de algunas decisiones mezquinas por parte de la empresa, de dilatar los tiempos de la conciliación, que eso imposibilita poder acompañar a los trabajadores rápidamente, estoy convencido que lo hicieron a propósito”.

Torres acordó con el intendente Taccetta acompañar a los casi 50 empleados: “que sepan que no los vamos a dejar solos, que los vamos a acompañar durante estos aproximadamente dos o tres meses, que legalmente ya va a estar saldado el tema y la empresa se va a tener que hacer cargo de todos los incumplimientos”.

El trabajo de gobernación y de Lotería en la zona: "obviamente, eventualmente, volver a trabajar, que es el objetivo principal".

El edificio del Casino continuará bajo custodia: “para transmitirles la tranquilidad de que también se va a poner custodia policial para que no se pueda sacar ni entrar nada al casino hasta tanto judicialmente se resuelva el tema”.

En la justicia, la provincia reclama también por el perjuicio a Lotería: “la mala fe de generar incertidumbre, de mentir y de dilatar los tiempos para que las familias justamente no puedan acceder al beneficio. Más allá de la ayuda y el acompañamiento a los trabajadores del casino, cuando una empresa concesionaria hace las cosas mal tiene que haber consecuencias. Se adeudan los sueldos, se adeudan impuestos. No se cumplió con lo que se tenía que cumplir en materia de infraestructura”.

SL

