10°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 14 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelTrevelinCasino
14 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Torres sobre el Casino : "Vamos a acompañar durante estos dos o tres meses, que legalmente ya va a estar saldado el tema"

El gobernador aseguró que habrá asistencia a los trabajadores ante incumplimientos de la empresa, mientras avanza la resolución judicial y se busca retomar la actividad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El gobernador Ignacio Torres se encuentra en la ciudad de Esquel para atender diversos temas. Desde Valle Chico, explicó la actualidad del trato con la empresa dueña del Casino Esquel: “Ayer hablé por teléfono, hoy nos vamos a volver a reunir”.

 

 La urgencia del caso: “en medio de toda esta incertidumbre y también de algunas decisiones mezquinas por parte de la empresa, de dilatar los tiempos de la conciliación, que eso imposibilita poder acompañar a los trabajadores rápidamente, estoy convencido que lo hicieron a propósito”.

 

Torres acordó con el intendente Taccetta acompañar a los casi 50 empleados: “que sepan que no los vamos a dejar solos, que los vamos a acompañar durante estos aproximadamente dos o tres meses, que legalmente ya va a estar saldado el tema y la empresa se va a tener que hacer cargo de todos los incumplimientos”.

 

El trabajo de gobernación y de Lotería en la zona: "obviamente, eventualmente, volver a trabajar, que es el objetivo principal".

 

El edificio del Casino continuará bajo custodia: “para transmitirles la tranquilidad de que también se va a poner custodia policial para que no se pueda sacar ni entrar nada al casino hasta tanto judicialmente se resuelva el tema”.

 

En la justicia, la provincia reclama también por el perjuicio a Lotería: “la mala fe de generar incertidumbre, de mentir y de dilatar los tiempos para que las familias justamente no puedan acceder al beneficio. Más allá de la ayuda y el acompañamiento a los trabajadores del casino, cuando una empresa concesionaria hace las cosas mal tiene que haber consecuencias. Se adeudan los sueldos, se adeudan impuestos. No se cumplió con lo que se tenía que cumplir en materia de infraestructura”.

 

SL
 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Nutrición y Psicopedagogía: Martina Raso y Maitena Dietzel invitan al taller "Cocinando Saberes"
2
 Exfuncionario implicado en una causa de abuso de una menor tendrá audiencia
3
 Denunciaron condiciones laborales irregulares y la Justicia les dio la razón
4
 Esquel: La Fiscalía y Educación se unen para combatir el acoso digital y los noviazgos violentos
5
 Viviendas: impulsan un programa para docentes, salud y policías
1
 Chubut lanza un programa de formación gratuita para cuidadores de adultos mayores
2
 Esquel: Torres ratificó que la política para adultos mayores es una prioridad de Estado
3
 Matías Ibañez y Maxi Pozzobón lograron el título en la tercera categoría
4
 Gobernador Costa celebra el 32° Aniversario del Cuartel de Bomberos "Dante Soriani"
5
 Torres sobre La Hoya: "vamos a tener una reunión con la gente de la empresa"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -