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Por Redacción Red43

Trabajadores del Casino: "Ya probamos todas las vías legales"

Luego de no presentarse los representantes de la empresa, a la reunión que ellos convocaron, los trabajadores reclaman: “estamos como en el primer día, sin comunicación con la empresa".
Por Redacción Red43

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Mario Miriam, explicó la situación del Casino de Esquel, luego de no presentarse los representantes de la empresa nuevamente en la reunión convocada: “estamos como en el primer día, sin comunicación con la empresa. Nos parece raro, porque la misma empresa convocó a la audiencia y no se hizo presente”.

 


Hasta las autoridades de Secretaría de Trabajo quedaron sorprendidas. “No cobramos los sueldos, tampoco cobramos ese 50%, entre comillas, que nos iba a depositar la empresa”.

 


Los trabajadores continúan con las medidas: “Es hacernos sentir como estamos haciendo el ruido ahora. No nos quedan otras medidas que tomar. Ya aprobamos por las vías legales, fuimos respetuosos. Ya no nos queda otra que hacernos escuchar de esta manera”.

 


El acompañamiento de los vecinos en esta situación: “sentimos el acompañamiento de los vecinos y vecinas de Esquel. Son muy empáticos con nosotros, así que contamos con el apoyo de ellos”. 

 


El amparo legal también espera respuesta: “Han presentado también un amparo, dependemos del fallo de la jueza que decide en estos días a obligar a la empresa a pagar los sueldos que por derecho nos corresponden”.

 


La reunión con el gobernador para el día de hoy: “Vamos a plantearle básicamente la situación que estamos viviendo, la realidad básicamente. Hay gente, perdonen la expresión, pero que se está cagando de hambre. Estamos haciendo vigilia hasta las 4 o 5 de la mañana, cagándonos de hambre, cagándonos de frío”.

 


SL
 

 

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