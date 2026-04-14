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14 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Torres: "El valor del Brent va a traer un alivio muy importante para la provincia"

El gobernador se refirió al incremento en la cotización del crudo y aseguró que el impacto positivo en las arcas de Chubut se mantendrá durante los próximos meses según las proyecciones actuales. 
Por Redacción Red43

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Durante su paso por Esquel, Ignacio Torres analizó el escenario internacional y cómo la suba del petróleo beneficia directamente a la situación financiera de la provincia. "Ninguna guerra es buena, hay que partir de esa base, las guerras son malas y es muy difícil sacar algo positivo de una guerra. Lo que sí impacta positivamente es el valor del commodity del Brent, que hoy debe estar entre 95 y 100 dólares. Eso va a traer un alivio muy importante para la provincia", expresó el mandatario.

 

Es importante señalar que el Brent es el tipo de petróleo crudo que se extrae en el Mar del Norte y sirve como principal precio de referencia en los mercados internacionales. Al ser un petróleo liviano y dulce, su cotización marca el valor de las regalías que perciben las provincias productoras como Chubut.

 

Torres aclaró que este incremento en los ingresos por regalías se percibirá en el corto plazo, indicando que va a impactar recién el mes que viene. Asimismo, destacó que no se trata de un fenómeno estrictamente pasajero. "Por las proyecciones que estamos teniendo, no solo va a ser coyuntural como se pensaba en un principio, sino que ese valor se va a sostener algunos meses, lo cual para las arcas provinciales va a ser positivo", concluyó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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